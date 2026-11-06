Jackie Chan, actor de 72 años: “Ya no soy joven. Estoy muy, muy cansado. Y el mundo es demasiado violento ahora mismo. Es un dilema: me gusta la acción, pero no me gusta la violencia.”

No cabe duda que si hablamos de uno de los actores más importantes de las últimas décadas sin lugar a duda el nombre de Jackie Chan tiene que ser mencionado. El destacado artista marcial, actor, director, productor, acróbata y cantante chino es actualmente una de las figuras más importantes del cine y la comedia. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido parte de muchos proyectos exitosos, sin embargo, también ha aportado con frases célebres; una de ellas fue en la que mencionó “Ya no soy joven. Estoy muy, muy cansado. Y el mundo es demasiado violento ahora mismo. Es un dilema: me gusta la acción, pero no me gusta la violencia.” Con estas palabras el actor expresó parte de su filosofía de vida ya que dejó claro que para él la violencia es un rotundo no. Si bien Jackie Chan debutó en las artes marciales, su pensamiento nunca se ha inclinado hacia la crueldad y ocasionar dolor a otros sino más bien transformar este en humor para los demás. Incluso los personajes a los que ha dado vida no buscan hacer el mal, sino repararlo y lograr enfrentar dificultades y resolver problemas.

¿Quién es Jackie Chan?

Jackie Chan es actualmente uno de los actores más importantes a nivel mundial. Es originario de Hong Kong, China y nació el 15 de abril de 1954. A lo largo de su trayectoria ha demostrado ser multifacético ya que se ha desempeñado como productor, artista marcial, comediante, cantante, acróbata, director, guionista y actor de doblaje. Su nombre real es Chan Kong-Sang. Algunas de las características de su peculiar estilo actoral frente a la pantalla es que suele combinar las artes marciales tradicionales como el Kung fu con la comedia física, el humor y acrobacias impactantes. Por otro lado, una de las características que lo ha definido en la industria es que no utiliza dobles para escenas complejas.

A lo largo de su carrera se ha ganado el reconocimiento, respeto y cariño de todo el público en diversas partes del mundo. Incluso en 2016 recibió un Óscar honorífico, el cuál fue para galardonar su trayectoria en la pantalla y el gran impacto que ha tenido en diversas generaciones y por su puesto, en la industria.

¿En qué películas ha participado Jackie Chan?

Algunas de las películas más famosas en las que ha participado destacan: Police Story: Armas invencibles (1985), El maestro borracho (1978), Proyecto A (1983), La serpiente a la sombra del águila (1978), Una pareja explosiva / Rush Hour (1998), Duro de matar / Rumble in the Bronx (1995), solo por mencionar algunas.