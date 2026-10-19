Creador del anime Angel Beats comparte INQUIETANTE noticia, y sus fans se preparan para despedirse de él

Los fans del escritor, compositor, letrista y guionista japonés están destrozados con la noticia que se comunicó en las horas recientes. VisualArt’s indicó que a Jun Maeda se le detectó cáncer de garganta y además, el creador del anime Angel Beats… no se someterá a tratamientos invasivos. Ante eso, los fans están divididos en sus posturas hacia el hombre de 51 años.

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¿Por qué Jun Maeda no se tratará el cáncer de garganta?

El anuncio de VisualArt’s realmente sorprendió a todos los que observaron el mensaje, pues de manera poco común, se indicó que el artista no se someterá a tratamientos contra el cáncer que sufre. La decisión detrás de la postura personal tiene como eje que quiere tener tiempo y libertad para terminar los proyectos en los que se encuentra trabajando.

Es decir, Jun Maeda eligió los cuidados paliativos y así trabajar en los detalles que la enfermedad le permita en los trabajos que se encuentra desarrollando. No se indicó en qué etapa está el cáncer, si la situación es grave o algo más. Sin embargo, los rumores indican que si esto se avisó, es porque la situación no marcha para nada bien.

Justamente también se recordó que en tiempos recientes el creador del anime, Angel Beats, ya había pasado problemas de salud. También se le detectó miocardiopatía dilatada idiopática. Es decir, terminó en el hospital por un agrandamiento inexplicable y debilitamiento del ventrículo izquierdo del corazón. No hay explicaciones de si existe relación de los padecimientos, pero la gente ha respondido con múltiples mensajes.

¿En qué está trabajando Jun Maeda, creador del anime de Angel Beats?

Muchos fanáticos se han unido para pedirle al artista que se someta a tratamientos más severos y que busque pelear de esa forma. Mientras que otros indicaron que es la decisión de Jun y se pide respetar sus voluntades. Se tiene registro de que trabaja en un juego de rol RPG para móvil, llamado Heaven Burns Red, el cual es la labor en la que se ha centrado recientemente.

También se reporta que en menor medida, está apoyando en la adaptación al anime de Summer Pockets, en el cual él creó el concepto original. Y también estaría trabajando para completar piezas musicales de productos lanzados por Keys Sounds Label.