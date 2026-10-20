4 ideas de photocards de Huntrix tipo Merch PCs para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres llevar a tus personajes favoritos a todas partes, las photocards de Huntrix tipo Merch PCs son una opción ideal para ampliar tu colección. Estas pequeñas tarjetas inspiradas en Rumi, Mira y Zoey permiten recrear la estética de las idols con poses llamativas, atuendos de escenario y detalles que recuerdan al merchandising de los grupos de K-pop.

Además, puedes jugar con diferentes diseños, acabados y formatos para conseguir tarjetas que reflejen tu estilo como fan. Desde una photocard con efecto holográfico hasta una tarjeta con apariencia de álbum oficial, estas cuatro ideas son perfectas para crear tu propia colección inspirada en las protagonistas de KPop Demon Hunters.

Ideas de photocards de Huntrix tipo Merch PCs para una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Si quieres que tu colección tenga un detalle inspirado en KPop Demon Hunters, las integrantes de Huntrix ofrecen muchas posibilidades para crear photocards diferentes entre sí.

La clave está en aprovechar sus estilos, expresiones y atuendos, y combinarlos con elementos característicos del merchandising de K-pop, como marcos decorativos, corazones, estrellas, efectos brillantes y firmas estilizadas. Estas cuatro propuestas pueden funcionar tanto de manera individual como juntas para crear una colección de tarjetas con mucho estilo.