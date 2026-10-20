4 ideas de photocards de Huntrix tipo Merch PCs para una verdadera fan de KPop Demon Hunters
Los diseños recuerdan al merchandising de los grupos de K-Pop reales. Mira cómo puedes conseguirlos.
Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres llevar a tus personajes favoritos a todas partes, las photocards de Huntrix tipo Merch PCs son una opción ideal para ampliar tu colección. Estas pequeñas tarjetas inspiradas en Rumi, Mira y Zoey permiten recrear la estética de las idols con poses llamativas, atuendos de escenario y detalles que recuerdan al merchandising de los grupos de K-pop.
Además, puedes jugar con diferentes diseños, acabados y formatos para conseguir tarjetas que reflejen tu estilo como fan. Desde una photocard con efecto holográfico hasta una tarjeta con apariencia de álbum oficial, estas cuatro ideas son perfectas para crear tu propia colección inspirada en las protagonistas de KPop Demon Hunters.
Ideas de photocards de Huntrix tipo Merch PCs para una verdadera fan de KPop Demon Hunters
Si quieres que tu colección tenga un detalle inspirado en KPop Demon Hunters, las integrantes de Huntrix ofrecen muchas posibilidades para crear photocards diferentes entre sí.
La clave está en aprovechar sus estilos, expresiones y atuendos, y combinarlos con elementos característicos del merchandising de K-pop, como marcos decorativos, corazones, estrellas, efectos brillantes y firmas estilizadas. Estas cuatro propuestas pueden funcionar tanto de manera individual como juntas para crear una colección de tarjetas con mucho estilo.
- Rumi con outfit de escenario y efecto holográfico. Una photocard de Rumi con uno de sus atuendos de presentación puede convertirse en una pieza llamativa para tu colección. La idea es mostrarla en una pose de idol, con un fondo de tonos morados y rosas, destellos metálicos y un acabado holográfico que cambie de color según la luz. Este diseño es perfecto para quienes quieren destacar a la líder de Huntrix con una estética inspirada en las photocards de álbumes de K-pop.
- Mira con pose carismática y marco rosa. Para una propuesta más coqueta y visualmente atractiva, puedes elegir una photocard de Mira con una expresión segura, una pose dinámica y un marco decorado con corazones, estrellas o pequeños detalles brillantes. Los tonos rosas, plateados y lilas pueden complementar su estilo y darle a la tarjeta una apariencia de Merch PC. Incluso puedes añadir su nombre en letras metálicas para conseguir un diseño que parezca parte de una colección especial.
- Zoey con accesorios de idol y stickers decorativos. Si buscas una tarjeta llena de personalidad, una photocard de Zoey rodeada de pequeños elementos gráficos puede ser una gran opción. Puedes incluir estrellas, auriculares, corazones, notas musicales y detalles inspirados en la estética del K-pop, sin saturar demasiado el diseño. Un fondo en tonos vibrantes y un marco con acabado brillante ayudarían a que la tarjeta destaque entre las demás y refleje el lado más divertido de Huntrix.
- Las tres integrantes de Huntrix en formato Polaroid. Si prefieres una pieza que reúna a tus personajes favoritos, una photocard con Rumi, Mira y Zoey juntas puede tener la apariencia de una fotografía instantánea de colección. La imagen podría mostrar a las tres en una pose de grupo, mientras que la parte inferior del marco incluiría el nombre de Huntrix con letras estilizadas, pequeñas estrellas y una fecha simbólica. Para completar el diseño, puedes añadir detalles holográficos o una decoración inspirada en los álbumes de K-pop, como si se tratara de un recuerdo especial de sus presentaciones.