La emperatriz divorciada llega a Disney+: así es el k-drama de romance, traición y poder

Uno de los estrenos más esperados por los amantes de las historias surcoreanas está próximo a llegar a la plataforma de Disney+. “La emperatriz divorciada” promete ser el estreno que conquistará este año con su historia la cual se centra sobre lo que conlleva el elegir con quién te casarías después de haber atravesado un divorcio.

Este K-drama que está basado en el exitoso webtoon del mismo nombre promete ser una adaptación live action que combina romance con drama, escándalos de la realeza y conflictos políticos y sobre todo superar las expectativas que obtuvo el propio webtoon.

“La emperatriz divorciada” promete ser un éxito no solo por su trama, sino también por contar con artistas de renombre que han conquistado con otras historias, entre el elenco se encuentran Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk y Lee Se-young.

¿De qué trata “La emperatriz divorciada”?

La historia sigue a Navier la cual interpreta la actriz Shin Min-a, la emperatriz del Imperio del Este, quien aparentemente tiene una vida perfecta junto al emperador Sovieshu (Ju Ji-hoon). Sin embargo, todo cambia cuando su esposo se enamora de Rashta (Lee Se-young), una joven fugitiva que llega a la corte, y decide pedirle el divorcio.

Ante esta repentina decisión Navier plantea que antes de llevar a cabo esta separación pide permiso para volver a casarse, una acción que no debería realizarse debido a que se trata de la realeza. Sin embargo, la historia te sorprenderá al saber que la protagonista tiene en la mira para su elección de futuro esposo al príncipe Heinrey (Lee Jong-suk), integrante de un reino rival, a partir de esta decisión la historia comienza a mezclar el romance con la intriga e intereses políticos de ambos reinos.

¿Cuándo se estrena “La emperatriz divorciada”?

“La emperatriz divorciada” se estrenará el 4 de noviembre de 2026 a través de la plataforma de Disney+ y constará de una primera temporada de 10 episodios. Su lanzamiento comenzará de cuatro capítulos. Después de ese estreno, llegarán dos episodios nuevos cada semana, hasta concluir la temporada el 25 de noviembre. Asimismo, se ha informado que la serie estará disponible en coreano con subtítulos.