Es oficial, este lunes 16 de noviembre se confirmó la muerte de Noa Nakada, famosa actriz japonesa de 23 años de edad. La noticia la dió a conocer su su agencia, Toho Entertainment, mediante un comunicado oficial aunque no se mencionó la fecha exacta en la que perdió la vida ya que la agencia indicó que el velorio y el funeral se realizaron de manera privada, únicamente con la presencia de los familiares cercanos, respetando los deseos de los seres queridos de la celebridad. Noa actualmente participaba en la serie «Ultraman Teo» por lo que su partida ha dejado a muchas personas conmovidas.

Noa Nakada: ¿De qué murió la actriz japonesa de “Ultraman”?

Hasta el momento se desconoce de qué falleció la actriz Noa Nakada ya que su agencia no ha brindado más detalles y también se desconoce si padecía alguna enfermedad o condición médica que afectara su salud ya que para muchas personas este suceso ha ocurrido de forma inesperada.

¿Quién era Noa Nakada?

Noa Nakada era una destacada actriz de 23 años de edad que nació en 2003 en la prefectura de Ishikawa, Japón. En 2016, logró llegar a la final del 8.º Concurso Cenicienta de Toho y tres años más tarde, en junio de 2019, debutó como actriz en la película We Are Little Zombies. En 2021 dió vida a la hija del personaje principal interpretado por Muro Tsuyoshi, en la cinta My Daddy. Por otro lado, también participó en proyectos como Picu, Shinhannin Flag 2, Nibiiro Chocolat Ville Biennale y Kanojo ni Attara, Yoroshiku to, cinta que se estrenará el 4 de diciembre de 2026 ya que de acuerdo con la productora de la película, la familia de Noa les dió el consentimiento para proyectar la cinta.

Recientemente había sido parte de la serie “Ultraman Teo”, producción que se seguirá emitiendo debido a que todas las grabaciones han finalizado. Luego de que se diera a conocer la muerte de la joven actriz, TV Tokyo y Tsuburaya Productions publicaron una nota conmemorativa en el sitio web oficial de Ultraman Teo.

La última publicación de la actriz fue el pasado 06 de noviembre en donde Noa agradeció al público por ver el episodio 16 de Ultraman Teo además de que compartió algunos detalles de su personaje Kanna.