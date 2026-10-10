MAMA Awards 2026: ¿Qué es esta premiación y por qué es tan importante para el KPop?

Estamos a pocas horas de que se lleven a cabo las nominaciones de los MAMA Awards 2026; siendo estos los premios a la música de Corea del Sur más prestigiosos del año, mismos que son organizados por CJ ENM, por lo que estamos cerca de ver qué artistas han dominado el año… (¿BTS?).

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Desde el año 1999 los Mnet Video Music Awards (MAMA Awards) han marcado un antes y después en la manera en que se reconoce a la música surcoreana a tal grado que en los últimos años han expandido su popularidad por toda Asia y recientemente en todo el mundo

¿Por qué son tan importantes los MAMA Awards?

Para comprender la importancia de los MAMA Awards debemos de voltear a ver la exposición que ha tenido el movimiento de la Ola Hallyu que en la última década ha tenido un crecimiento bastante grande promoviendo la cultura de Corea del Sur, tanto en el ámbito de la música como en más producciones visuales como las películas y series.

Parte de ello va la gran exposición que ha vivido el KPop en los últimos años, sobre todo con el dominio de artistas como BTS; Stray Kids, BLACKPINK y demás artistas que se han mantenido en tendencia recientemente.

Aunque estos premios surgieron a finales del Siglo pasado, fue hasta el 2009 que pasaron a consolidarse, siendo una de las ceremonias más vistas de todo el año.

¿Cuándo salen las nominaciones de los MAMA Awards?

Las nominaciones de la edición 2026 de los MAMA Awards se anunciarán el próximo lunes 12 de octubre a las 18:00 hrs de Osaka, Japón, por lo que debido al huso horario aquí en México serían las 3:00 AM.

Estamos a pocos días de saber los nominados de los Deasangs, que quiere decir (Gran Premio), en donde se reconoce al Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año e Ícono Global del año, donde nos podríamos llevar grandes sorpresas.

