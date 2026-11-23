La etapa en la que los niños dejan los pañales o el chupete representa uno de los hitos más significativos del crecimiento infantil y, al mismo tiempo, un desafío emocional y cotidiano para las familias.

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Para los chicos, implica despedirse de objetos y rutinas que les brindaban seguridad y consuelo, mientras que para los padres el proceso suele estar atravesado por la paciencia, las dudas y la necesidad de sostener límites sin caer en la presión ni en las comparaciones.

Bluey para dejar pañales y chupetes

En este marco, más allá de entretener, la serie animada Bluey es destacada porque se volvió un recurso muy buscado por quienes crían chicos, ya que aborda distintos desafíos de la infancia y la formación cotidiana.

Al respecto, si bien la serie no tiene un capítulo centrado exclusivamente en el control de esfínteres o en abandonar el chupete, varias entregas abordan la maduración, la despedida de costumbres de bebé y el orgullo de volverse “más grande”. Es por eso que, a continuación, se detallan cuáles son los mejores episodios de Bluey para ayudar a los niños a dejar los pañales o el chupete: