La etapa en la que los niños dejan los pañales o el chupete representa uno de los hitos más significativos del crecimiento infantil y, al mismo tiempo, un desafío emocional y cotidiano para las familias.
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Para los chicos, implica despedirse de objetos y rutinas que les brindaban seguridad y consuelo, mientras que para los padres el proceso suele estar atravesado por la paciencia, las dudas y la necesidad de sostener límites sin caer en la presión ni en las comparaciones.
Bluey para dejar pañales y chupetes
En este marco, más allá de entretener, la serie animada Bluey es destacada porque se volvió un recurso muy buscado por quienes crían chicos, ya que aborda distintos desafíos de la infancia y la formación cotidiana.
Al respecto, si bien la serie no tiene un capítulo centrado exclusivamente en el control de esfínteres o en abandonar el chupete, varias entregas abordan la maduración, la despedida de costumbres de bebé y el orgullo de volverse “más grande”. Es por eso que, a continuación, se detallan cuáles son los mejores episodios de Bluey para ayudar a los niños a dejar los pañales o el chupete:
- “Carrera de bebés” (Baby Race, Temporada 2): Mamá evoca la época en que Bluey era bebé y la angustia de ver que otros pequeños avanzaban antes en ciertos logros. Sirve tanto para que los adultos suelten la exigencia y las comparaciones como para transmitir que cada proceso tiene su propio tiempo.
- “A la cama” / “Hora de dormir” (Sleepytime, Temporada 2): Bingo se propone pasar toda la noche en su cama y vive una aventura nocturna cargada de afecto y coraje. Resulta un buen apoyo cuando se retira el pañal de la noche o el chupete al acostarse, porque fortalece la confianza y el sentido de logro personal.
- “El lecho” / “La habitación” (Bed, Temporada 3): Muestra a Bluey intentando dormir sola por primera vez en su cama, lidiando con el impulso de irse con sus papás y con lo que implica crecer. Ayuda a validar la añoranza por lo de antes cuando toca soltar rutinas propias de los primeros años.