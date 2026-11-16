3 episodios de Bluey para ayudar a los niños a relajarse antes de dormir

A la hora de ir a la cama, es muy común que a muchos niños les cueste conciliar el sueño porque llegan al final del día sobreestimulados o alterados por las actividades, el juego y las emociones acumuladas durante toda la jornada.

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Esa energía extra es la que hace que les resulte difícil bajar el ritmo y pasar de la actividad al descanso de forma natural. Por lo tanto, el momento de irse a dormir puede ser de los más complicados para los padres si no saben cómo enfrentar esta situación.

Bluey antes de dormir

Ante esta situación, los profesionales de la infancia y del sueño suelen acompañar a los padres para encontrar estrategias respetuosas y efectivas que ayuden a relajar a los más pequeños antes de dormir. En este marco, apuntan a establecer rutinas predecibles, crear un ambiente calmo y utilizar recursos narrativos tranquilos como herramientas clave para lograr una transición tranquila hacia el descanso.

En ese camino, la serie Bluey se ha convertido en una gran aliada de los padres en materia de enseñanza y acompañamiento emocional, ya que aborda situaciones cotidianas con ternura, humor y mensajes valiosos. Aprovechando ese enfoque, a continuación se detallan los tres episodios que son ideales para compartir con los niños un momento de calma antes de apagar la luz y dormir: