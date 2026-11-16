3 episodios de Bluey para ayudar a los niños a relajarse antes de dormir

A la hora de ir a la cama, es muy común que a muchos niños les cueste conciliar el sueño porque llegan al final del día sobreestimulados o alterados por las actividades, el juego y las emociones acumuladas durante toda la jornada.
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Esa energía extra es la que hace que les resulte difícil bajar el ritmo y pasar de la actividad al descanso de forma natural. Por lo tanto, el momento de irse a dormir puede ser de los más complicados para los padres si no saben cómo enfrentar esta situación.
Bluey antes de dormir
Ante esta situación, los profesionales de la infancia y del sueño suelen acompañar a los padres para encontrar estrategias respetuosas y efectivas que ayuden a relajar a los más pequeños antes de dormir. En este marco, apuntan a establecer rutinas predecibles, crear un ambiente calmo y utilizar recursos narrativos tranquilos como herramientas clave para lograr una transición tranquila hacia el descanso.
En ese camino, la serie Bluey se ha convertido en una gran aliada de los padres en materia de enseñanza y acompañamiento emocional, ya que aborda situaciones cotidianas con ternura, humor y mensajes valiosos. Aprovechando ese enfoque, a continuación se detallan los tres episodios que son ideales para compartir con los niños un momento de calma antes de apagar la luz y dormir:
- A dormir (Sleepytime – Temporada 2, Episodio 26): Bingo quiere intentar dormir toda la noche en su propia cama y vive un sueño mágico por el espacio mientras su familia la acompaña en la vida real. Con una música clásica envolvente y un ritmo pausado, transmite seguridad, calma y el mensaje de que el amor de los padres siempre está cerca.
- La hora de dormir (Bedtime / Fruitbat – Temporada 1, Episodio 8): Bluey no quiere irse a dormir porque siente que se pierde cosas divertidas durante la noche, por lo que sueña que es un murciélago frutero. El episodio tiene una atmósfera nocturna suave y ayuda a los niños a aceptar el descanso con curiosidad y tranquilidad.
- La playa (The Beach – Temporada 1, Episodio 26): Bluey camina sola por la orilla del mar siguiendo a su mamá, observando las olas, las huellas en la arena y los pequeños detalles del entorno. El sonido del agua y el tono contemplativo de la historia generan un efecto muy relajante para bajar las revoluciones al final del día.