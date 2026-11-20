La crianza durante la infancia temprana marca el rumbo emocional y social con el que los chicos comprenden su entorno y se relacionan con los demás. Eso es lo que afirman los expertos y detallan que incorporar ciertos valores en esos primeros años se vuelve mucho más significativo cuando nace de situaciones reales.

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Dentro de ese camino, el entorno familiar resulta fundamental porque es el primer lugar donde se practica la convivencia y se aprende por imitación. Cuando los mayores guían las discusiones, las frustraciones o los roces de todos los días con escucha y calma les dan a los chicos una referencia concreta y humana.

Bluey y el perdón

Lo anterior intenta remarcar que saber que nadie es perfecto y que siempre es posible hablar y arreglar las cosas fortalece el vínculo dentro de casa. Por eso es que la serie animada Bluey se ha convertido en una herramienta muy valiosa para madres y padres, ya que refleja escenas típicas del juego y la vida diaria.

La serie ofrece disparadores simples para charlar de ciertos temas como el valor de pedir perdón. En este punto, a continuación te presentamos los 3 episodios de Bluey pensados para abordar este tema con tus hijos: