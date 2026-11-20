La crianza durante la infancia temprana marca el rumbo emocional y social con el que los chicos comprenden su entorno y se relacionan con los demás. Eso es lo que afirman los expertos y detallan que incorporar ciertos valores en esos primeros años se vuelve mucho más significativo cuando nace de situaciones reales.
También te puede interesar: 3 productos de librería de Las Guerreras K-Pop ideales para regalar en Navidad
Dentro de ese camino, el entorno familiar resulta fundamental porque es el primer lugar donde se practica la convivencia y se aprende por imitación. Cuando los mayores guían las discusiones, las frustraciones o los roces de todos los días con escucha y calma les dan a los chicos una referencia concreta y humana.
Bluey y el perdón
Lo anterior intenta remarcar que saber que nadie es perfecto y que siempre es posible hablar y arreglar las cosas fortalece el vínculo dentro de casa. Por eso es que la serie animada Bluey se ha convertido en una herramienta muy valiosa para madres y padres, ya que refleja escenas típicas del juego y la vida diaria.
La serie ofrece disparadores simples para charlar de ciertos temas como el valor de pedir perdón. En este punto, a continuación te presentamos los 3 episodios de Bluey pensados para abordar este tema con tus hijos:
- Mariposas (Butterflies - Temporada 1): Bluey se deja llevar por el juego junto a Judo y excluyen a Bingo, haciéndola sentir mal; al caer en la cuenta de lo ocurrido, Bluey vuelve atrás para pedirle perdón y volver a integrarla, dejando ver cómo una disculpa a tiempo ayuda a cuidar el cariño y la amistad.
- Promesas (Promises - Temporada 1): Bandit olvida cumplir algo que había acordado con sus hijas y, al ver cómo eso las afecta, asume su descuido y se disculpa de corazón. Sirve para charlar en familia sobre el valor de cumplir lo que se dice, sostener la confianza y mostrar que los adultos también cometen errores.
- El basurero (The Dump - Temporada 1): Bluey se lleva un disgusto grande al enterarse de que su papá tiró dibujos antiguos que ella había hecho, por lo que Bandit debe darle explicaciones y disculparse por la forma en que resolvió el tema. Abre la puerta a conversar sobre cómo una decisión sin mala fe puede molestar a otro y sobre la importancia de escuchar y hacer las paces.