La llegada de las plataformas de streaming y los catálogos a demanda han dado un giro radical a la manera en que disfrutamos del entretenimiento sin salir de nuestras casas. Hoy basta con elegir un título en segundos y acomodarse en el living para ocupar el tiempo libre.

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En medio de ese universo interminable de opciones, los contenidos pensados para el público infantil tienen un peso enorme, pero no todos aportan lo mismo. A diferencia de los ciclos enfocados únicamente en el ruido y el vértigo visual, series como Bluey se ganaron un lugar especial por retratar escenas reales de crianza con calidez y sentido del humor.

Bluey enseña a compartir

Más allá de divertir, la serie Bluey actúa como un disparador natural para conversar sobre emociones, vínculos y convivencia diaria sin que los chicos sientan que están recibiendo una clase. Por lo tanto, esta producción se ha convertido en una gran aliada de los padres.

En este marco, uno de los aprendizajes que atraviesan varias tramas de la serie es aprender a compartir y aguardar el propio turno, una habilidad que suele costar bastante en los primeros años. Por lo tanto, hoy te presentamos los tres episodios de Bluey que resultan un gran recurso para que las mamás y los papás acompañen ese proceso en casa: