El fenómeno de la serie Bluey no da señales de agotamiento y continúa ganando terreno dentro del entretenimiento infantil y familiar a escala mundial. Más allá de funcionar como un simple pasatiempo frente a la pantalla, la producción se ha ganado un lugar como un recurso para las familias que buscan transmitir valores a los más pequeños.

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Las historias que transmite Bluey, construidas a partir de escenas caseras, complicidad afectiva y guiños que conectan con los adultos, brindan un punto de partida amable para acompañar la crianza de los niños sin caer en discursos impuestos.

Bluey y la alimentación saludable

La propuesta narrativa de la serie gira en torno a ejes como la regulación de la frustración, la cooperación, la escucha, la imaginación compartida y la convivencia. Bluey hace que chicos y grandes se sientan reflejados y así ayuda a las familias a hablar sobre emociones y dinámicas cotidianas.

En este marco, promover una alimentación saludable desde temprana edad resulta clave para acompañar el desarrollo físico, la atención, la vitalidad y la consolidación de hábitos duraderos, algo a lo que la serie no es ajena.

Los expertos remarcan que inculcar una alimentación saludable en los niños es posible cuando se la aborda desde el juego y la participación en vez de enfrentarlos a obligaciones rígidas. Es por eso que, a continuación, te damos a conocer cuáles son los tres capítulos de Bluey que motivan a los niños a comer saludable sin peleas: