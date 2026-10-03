Las series animadas de Bluey y Masha y el Oso tienen capítulos que sirven en la enseñanza de los pequeños, como lo son estos 4 que ayudan a los niños a controlar el enojo y expresar lo que sienten. Asimismo, hay 4 episodios de Paw Patrol y Plim Plim ideales para que los menores superen la timidez.

Existen episodios de estas 2 producciones que presentan conflictos relacionados con frustración, molestia o sentimientos difíciles. La propuesta consiste en verlos con atención y aprovechar lo que ocurre en pantalla para preguntar al pequeño qué habría hecho ante una situación similar. Mientras que estos 4 capítulos de Peppa Pig y Plim Plim son ideales para que los niños superen la timidez.

4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a controlar el enojo y expresar lo que sienten|Panadería

Los capítulos para controlar el enojo

1. Bad Mood: El capítulo presenta a Bingo mientras juega con su papá a una dinámica en la que él representa un estado de mal humor y controla las acciones de su hija. La sinopsis oficial explica que el juego genera caos y plantea el reto de conseguir que Bingo salga de ese estado. El episodio habla sobre cómo cambia el comportamiento cuando existe irritación y qué puede ayudar a recuperar la calma.

2. Favourite Thing: En esta historia, Bingo se molesta después de que Bluey se ríe de algo que ella había dicho. Primero intentan hacerla sentir mejor y después buscan una nueva actividad que pueda devolverle el ánimo. La trama aborda una emoción frecuente en la infancia: sentirse herido por las palabras o acciones de otra persona.

4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a controlar el enojo y expresar lo que sienten|Panadería

3. All in the Family: El Pingüino visita al Oso durante el invierno. El personaje intenta captar su atención mediante distintas actividades, pero el Pingüino pasa gran parte del tiempo jugando con Masha. La situación hace que el Oso se sienta molesto y Masha detecta lo que ocurre para buscar una solución.

4. Kidding Around: Presenta a la protagonista cuando intenta cuidar a su cerdito favorito. Sus acciones provocan varios problemas y los animales terminan reunidos en la casa del Oso para expresar su indignación por lo ocurrido. El Oso recuerda entonces lo complicado que puede resultar ser pequeño.