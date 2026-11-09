Los modales en la mesa son una clara muestra de respeto y educación a los demás, por lo que es importante conocerlas desde temprana edad. Para que tus hijos puedan entenderlo mejor, te dejaremos 4 capítulos de Peppa Pig y Bluey con los que podrán divertirse y aprender.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig sobre los modales en la mesa

Bluey: Episodio 49, temporada 1

Vemos a Bluey cuestionarle a su mamá porque son relevantes los buenos modales en la mesa, para entender mejor el tema su mamá le ofrece un “esparrago” mágico con el que puede convertir a quién quiera en un animal. Durante esa dinámica los pequeños viven todo tipo de travesuras en el capítulo titulado “Esparrago”, los niños entienden la importancia de reglas como no comer con la boca llena y no subir los codos.

Bluey: Episodio 17, temporada 2

En el capítulo de “Restaurante Elegante”, vemos al Bluey y Bingo montar un gran elegante en casa con la finalidad de que sus padres sean románticos entre ellos, aunque no todo sale tan bien. Al final los pequeños logran entender de forma sencilla la importancia de los modales en la mesa.

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Peppa Pig: Episodio 34, temporada 1

Peppa Pig junto a su familia deciden tomar su almuerzo en la casa de los abuelos, en donde deciden comer una ensalada preparada con vegetales de los abuelitos, lo que nadie espera es que George no quiera probar el platillo por su disgusto a las verduras. Siendo una gran forma de que tus niños entiendan la importancia de probar lo que nos sirven y de ser pacientes en la mesa. }

Peppa Pig: Episodio 46, temporada 8

De forma sencilla, los abuelos le enseñan a los niños las palabras mágicas de “Por favor y Gracias”, siendo una gran forma en que los niños pueden usarlo dentro de los modales en la mesa o en su vida diaria, ya que los impulsa a ser educados con los demás de forma sencilla y divertida con Peppa Pig.