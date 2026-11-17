Hoy en día importante que los niños pequeños cuenten con caricaturas como Bluey y Plim Plim que además de que enseñan valores, les ayudan a reforzar habilidades cognitivas como lo puede ser la concentración, la mejora de la atención y memoria, pues como sabrás, los primeros años de formación son los más importantes de la vida.

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Por ello, en esta ocasión te compartiremos los capítulos de Bluey y Plim Plim que podrían ayudar a los niños a mejorar su concentración, así como la atención y memoria; ¿Y lo mejor? De manera divertida y sencilla, siendo estas dos de las caricaturas infantiles más amigables de la actualidad.

Capítulos de Bluey que ayudan a los niños a trabajar en la concentración y memoria

Estos son algunos capítulos de Bluey que enseñan a los niños la importancia de la concentración y la memoria así como que hay diferentes maneras de concentrarse de manera divertida.

Las Escondidas: A Bluey le gusta mucho jugar al escondite y suele hacerlo con su familia, aunque es común que a esta se distraiga y olvide que estaba jugando a encontrar a los demás. Ante esto, Bluey promete prestar más atención y vuelve a jugar aunque en esta nueva ocasión, vuelve a olvidar lo que hacía tras encontrarse un viejo juguete, el cuál en un punto se vuelve tan molesto que regresa a jugar, aprendiendo a mantenerse en atención.

Ejército: Aquí conocemos a Jack Russell, un niño que es nuevo en la escuela y a quien le cuesta mantenerse quieto así como el prestar atención y seguir instrucciones, por lo que la maestra Calypso lo invita a jugar afuera con Rusty. En su día de juego Jack juega a ser un soldado, lo que le hace memorizar cosas como ubicaciones, códigos y demás actividades, siendo el juego una manera en la que este puede relacionarse y concentrarse.

Capítulos de Plim Plim que ayudan a los niños a trabajar en la concentración y memoria

Plim Plim ha conseguido hacerse de gran popularidad en los últimos años gracias a sus divertidas y espontáneas aventuras, en donde el payasito constantemente convive con Nesho, Bam, Acuarella, Melli y los demás, donde se enfrenta a retos de manera muy divertida.

Un Misterio Misterioso: Este capítulo nos muestra a los niños jugando a los detectives luego de que Bam perdiera sin querer un libro que le habían prestado, por lo que Plim Plim les ayuda con algunas pistas que les ayuda a echar a volar la imaginación, así como el sentido de honestidad y responsabilidad.