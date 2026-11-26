Las pláticas entre adultos no siempre son apropiadas para los más pequeños, especialmente cuando abordan problemas económicos, desacuerdos familiares o asuntos personales. Es por ello que estos 4 capítulos de Bluey y Pocoyó enseñan a los niños a no escuchar estos temas. Mientras que estos 6 episodios de Plim Plim los ayudan a ser buenos con los animales.

Entre las opciones están dos historias de Bluey y dos de Pocoyó que presentan situaciones relacionadas con la convivencia familiar, la tranquilidad y las diferencias entre las responsabilidades de cada integrante del hogar. Mientras que estos 5 capítulos de Plim Plim enseñan a los niños a cuidar su cuerpo de extraños.

4 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a no escuchar pláticas de adultos 4 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a no escuchar pláticas de adultos (Panadería)

Capítulos enseñan a no escuchar pláticas de adultos

1. Postman: Bluey escucha una discusión entre sus padres, Bandit y Chilli. La pequeña se preocupa por el desacuerdo y teme que ambos se conviertan en enemigos para siempre, por lo que intenta ayudarlos a reconciliarse mediante una carta de amor que su papá debe entregar a su mamá.

2. The Quiet Game: Bandit necesita comprar un regalo para Muffin y propone a sus hijas jugar a permanecer en silencio. Bluey y Bingo aceptan el reto y utilizan gestos para comunicarse durante la visita a una tienda de juguetes.

4 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a no escuchar pláticas de adultos 4 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a no escuchar pláticas de adultos (Panadería)

3. ¡Silencio!: Pato intenta dormir, pero Pocoyó produce diferentes sonidos con instrumentos y objetos. La situación cambia cuando el protagonista descubre que el silencio también puede ser agradable y que necesita considerar las necesidades de quienes lo rodean.

4. Señor Gran Pato: Pato encuentra unos lentes de sol y comienza a comportarse como si fuera una persona mayor. Incluso cambia su nombre a Míster Pato y deja de lado los juegos que normalmente comparte con Pocoyó y Pajarito, pues considera que ahora debe integrarse a un grupo de mayores.

Es importante aclarar que ninguna de estas cuatro historias tiene como objetivo literal enseñar a evitar las conversaciones de mayores