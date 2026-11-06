4 Capítulos de CoComelon ideales para que los niños aprendan la importancia de la higiene personal como lavarse los dientes y las manos

No cabe duda que hoy en día una de las series animadas de muchos niños, niñas y padres de familia es Cocomelon, la cual fue lanzada en 2006 en YouTube bajo el nombre de ABCkidTV, pero posteriormente cambió su nombre a CoComelon el 1 de septiembre de 2018. Esta serie ha tenido gran impacto ya que está dirigida a niños de preescolar ( de 1 a 4 años) y uno de sus objetivos principales es enseñar conceptos académicos básicos, hábitos cotidianos y habilidades socioemocionales de manera divertida y didáctica a través de canciones. A continuación te presentamos 4 capítulos que son clave para que los niños aprendan sobre cuidado personal e higiene con acciones simples y fundamentales como lavarse las manos y los dientes.

CoComelon: Capitulo sobre higiene “Me lavo las manos”

Este capítulo sobresale por una canción con un gran ritmo en la que se menciona que cuando los niños están realizando sus actividades no deben olvidar lavar sus manos con jabón. Visualmente se les muestra a los pequeños cómo deben frotar sus manos para que queden relucientes. Por otro lado, se observa al bebé JJ así como a sus amigos, un tierno elefante, ratón, cerdo y mono participar en la dinámica.

CoComelon: Capítulo con canción para lavarse las manos en la escuela

Este episodio es uno de los más entretenidos ya que cuenta con una canción muy divertida en la que los niños aprenderán la importancia de lavar sus manos cuando se encuentran en la escuela, especialmente cuando están haciendo alguna manualidad y se ensucian. Los pequeños descubrirán que cuando no tengan jabón y agua, también tienen la alternativa de lavar sus manos con toallitas además de que es muy importante que lo hagan antes de comer.

CoComelon: Capítulo ¡Cepillemos los dientes!

Este episodio cuenta con una canción que le enseñara a los pequeños que para tener dientes fuertes y relucientes deben realizar el proceso de lavado por al menos dos minutos además de que sabrán que es fundamental cepillar los dientes de arriba y los de abajo de forma correcta. Los pequeños aprenderán y al mismo tiempo se divertirán cantando.

Cocomelon: Capítulo ¡Sí, Sí! ¡A Cepillarnos!

Este es uno de los capítulos más divertidos ya que cuenta con una canción muy creativa en la que los niños aprenderán cómo llevar a cabo el proceso de lavarse los dientes, que va desde exprimir la pasta hasta llevar a cabo los movimientos del cepillo; lo mejor de todo es que lo harán con la compañía del osito Teddy.