Acostumbrarse a descansar en una habitación propia puede representar un reto para algunos pequeños. Es por ello que traemos para ti estos 4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que ayudan a los niños a dejar el miedo a dormir solos. Mientras que estos episodios les enseñan a leer.

Entre las opciones destacan cuatro episodios de Peppa Pig y Bluey, dos producciones que incluyen situaciones relacionadas con campamentos, cuentos antes de acostarse y la adaptación a un espacio propio. Mientras que estos capítulos son ideales para hablar sobre la soledad y el aburrimiento.

Aunque sus argumentos no funcionan como tratamientos para los temores infantiles, pueden servir como punto de partida para conversar en familia sobre lo que sienten los pequeños antes de apagar la luz.

4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que ayudan a los niños a dejar el miedo a dormir solos 4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que ayudan a los niños a dejar el miedo a dormir solos (Panadería)

Los capítulos para dejar el miedo de dormir solos

1. Campamento escolar: Este episodio pertenece a la segunda temporada y llegó a la televisión el 11 de junio de 2007. La historia presenta a Peppa y sus compañeros durante una excursión con Madame Gazelle. Después de instalar sus tiendas de campaña y reunirse alrededor de una fogata, llega la hora de acostarse. En ese momento, los pequeños sienten temor y terminan por dormir dentro de la tienda de su maestra.

2. Cuento para acostarse: En esta historia, Papá Pig lee un cuento a Peppa y George antes de apagar la luz. Sin embargo, George despierta poco después y comienza a jugar con sus dinosaurios, lo que interrumpe el descanso de su hermana. Peppa decide inventar una aventura sobre un pequeño cerdito, un tesoro y un dragón amistoso para conseguir que vuelva a dormirse.

4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que ayudan a los niños a dejar el miedo a dormir solos 4 capítulos de Peppa Pig y Bluey que ayudan a los niños a dejar el miedo a dormir solos (Panadería)

3. Hora de dormir: Este episodio pertenece a la segunda temporada. La protagonista de la historia es Bingo, quien le cuenta a su mamá que quiere despertar en su propia cama a la mañana siguiente. Chilli la anima a intentarlo y le recuerda que estará cerca si necesita ayuda.

4. Habitación: El primer episodio de la tercera temporada presenta un cambio importante para Bluey: obtiene un dormitorio propio. Al principio se muestra emocionada por tener un espacio exclusivo, pero cuando llega la hora de acostarse descubre que extraña a Bingo y quiere permanecer cerca de su hermana.