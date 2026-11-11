Cuando tenemos perros en casa, se convierten en los consentidos de la familia, por lo que se puede hacer complicado que los dejemos en casa solos. Si quieres mantenerlos entretenidos, puedes colocarles algunos capítulos de Bluey, ya que cuenta con una paleta de colores que llama la atención de los canes.

4 capítulos de Bluey que puedes ponerles a tus perros cuando se quedan solos

Además de colocarlo los episodios que te vamos a compartir, no olvides dejarle suficiente afua y comida, en un espacio seguro y con algunos juguetes para que se entretengan en ciertos momentos, y no olvides un paseo previo a tu retirada. Estas son las opciones que puedes colocarle:

Bluey: Hora de dormir

Bingo tiene que dormir en su cama de niña grande, pero para ello le pide a sus mamá que le lea unas historias, por lo que tiene un enorme viaje en su mente. Con su música tranquila y los cambios en los colores de la pantalla serán de gran ayuda para que tu can pueda relajarse.

Bluey: Lluvia

Vemos a Bluey juntando las gotas de lluvia en su jardín. A diferencia de otros capítulos, en este caso no hay muchos diálogos, gran parte es conformado por sonidos suaves, reflejos y la presencia de luz, de igual manera servirá para que tu perro se relaje en casa.

Bluey: Carrera de Bebés

Una tierna historia en la que vemos a Chilli contarle a Bluey cuando era apenas una bebé, en un inicio era competitiva al ver que otros bebés eran más rápidos al aprender ciertas cosas, pero la mamá de Coco le aclara que no es una competencia.

Bluey: El Letrero

Vemos que la cachorra azul se pone triste al ver que la casa de los Heeler se encuentra en venta, pero es consolada con Calypso. Es uno de los capítulos donde tu perro puede calmarse y disfrutar de ciertas escenas cotidianas de casa.