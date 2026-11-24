La Navidad cada vez se acerca más, posiblemente todavía no sepas que regalarse a tus hijos fanáticos de las KPop Demon Hunters. Para que no batalles más, te dejaremos 5 ideas de sets de creatividad, ideales para que tus pequeños puedan dejar la tablet o el celular y desarrollar su talento de forma divertida. Solamente no olvides verificar que su artículos adecuados a su edad.

Sets de creatividad de las KPop Demon Hunters para dar en Navidad

KPop Demon Hunters: Paquete de Crayola

Una de las primeras opciones que puedes regalar en Navidad a tus hijos, es un paquete que cuenta con 40 páginas para coloreas, 20 marcadores de colores, 3 posters y 3 hojas de calcomanías, set de creatividad con el que van a pasar horas de diversión junto a sus personajes favoritos.

KPop Demon Hunters: Figuras para pintar

Otra de las grandes opciones que todo fan de las KPop Demon Hunters debe tener, es un set de figuras de yeso que cuenta con varios envases con pintura, los cuales podrás usar para decorarlas. Una buena alternativa para que tus pequeños dejen la tablet o el celular por un buen rato.

KPop Demon Hunters: Set para hacer pulseras

Si tienes hijos que aman hacer pulseras o suelen intercambiarlas con otros amigos, hay un set de joyería en el que pueden crear todo tipo de pulseras, de igual manera podrán fomentar su creatividad al hacer diversas combinaciones de colores con dijes de sus personajes favoritos, ideal para dárselos en Navidad.

KPop Demon Hunters: Crea tu propia pluma

Otra alternativa de las KPop Demon Hunters, es un kit en el que puedes crear tu propia pluma con tu personaje y un look único. Ideal para que tus hijos dejen la tablet y puedan usar su pluma en todos lados.

KPop Demon Hunters: Creatividad musical

Si tus pequeños son amantes de la música, puedes fomentar su creatividad musical con un micrófono de las cazadoras, una gran alternativa para que canten todo el día, convirtiendo su casa en su escenario principal.