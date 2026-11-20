La prevención de la violencia sexual infantil comienza con conversaciones sencillas sobre el respeto al propio cuerpo, los límites físicos y la confianza para pedir ayuda. Las series infantiles pueden servir, como lo son estos 7 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a cuidar su cuerpo de los extraños. Mientras que estos episodios de Plim Plim son ideales para que los pequeños aprendan que estar molesto está bien.

Es importante hacer una precisión: no todos los episodios de Bluey y Pocoyó tienen como objetivo enseñar a identificar situaciones de abuso o protegerse de personas desconocidas. Algunos presentan historias sobre consentimiento, respeto, convivencia y seguridad que los adultos pueden aprovechar para explicar estas reglas. Mientras que estos 5 capítulos de Peppa Pig y Plim Plim enseñan a los niños a defenderse de quien sea.

7 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a cuidar su cuerpo de los extraños 7 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a cuidar su cuerpo de los extraños (Panadería)

Capítulos que enseñan a los niños a cuidar su cuerpo

1. Peluquería: En esta aventura, Bluey y Bingo juegan a tener una peluquería, pero Bingo tiene dificultades para expresar sus ideas porque su hermana habla por encima de ella. Chilli interviene para que Bluey escuche a la pequeña y le permita comunicar lo que piensa.

2. Modo baile: Bingo recibe tres oportunidades para poner a sus padres en modo baile después de que Bandit se come una de sus papas sin pedir permiso. Sin embargo, los demás integrantes de la familia toman sus turnos y deciden por ella.

3. Cangrejos cosquillosos: Bluey y Bingo se disfrazan de cangrejos para perseguir a Bandit y hacerle cosquillas. El padre intenta escapar del juego hasta que Chilli interviene para ayudarlo.

4. Festival de los tocones: Bluey y Bingo instalan un salón de uñas sobre un tocón del jardín mientras Bandit y sus amigos intentan retirarlo. Ambas partes negocian hasta llegar a un acuerdo para continuar con sus actividades.

7 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a cuidar su cuerpo de los extraños 7 capítulos de Bluey y Pocoyó que enseñan a los niños a cuidar su cuerpo de los extraños (Panadería)

5. Un nuevo habitante del planeta: Pocoyó siente miedo cuando aparece un personaje desconocido en su mundo, aunque después descubre que se trata de un pequeño extraterrestre y ambos se hacen amigos. Esta historia permite iniciar una conversación sobre cómo actuar cuando alguien desconocido se acerca.

6. El globo de Pocoyó: Durante un paseo, Pocoyó pierde accidentalmente su globo cuando se distrae con Loula. La aventura permite conversar sobre la importancia de permanecer cerca de las personas responsables de su cuidado durante las salidas y avisar inmediatamente cuando se separan del grupo.

7. El invitado desordenado: Pocoyó disfruta de jugar con sus amigos, pero deja desordenado el espacio y provoca que los demás tengan que recogerlo. Aunque el argumento se enfoca en la convivencia y la responsabilidad, puede servir para hablar sobre las reglas que existen cuando alguien visita una casa.