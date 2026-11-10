Bluey y Bingo estrenan dispensadores PEZ navideños: así luce la colección para Navidad 2026

La Navidad trae consigo múltiples peticiones de parte de los niños que anhelan regalos ante la llegada de Santa Claus y de los Reyes Magos. Ante eso, Bluey y Bingo llegaron con unas figuras que la marca PEZ sacó precisamente para esta temporada navideña. Checa cómo son y lo que contienen, pues muchos indican que están muy lindos. He aquí la información.

¿Cómo son las figuras de Bluey y Bingo que sacó PEZ?

Probablemente los más jóvenes no ubiquen de manera específica a PEZ, pero dicha marca de dulces se transformó en un concepto donde las golosinas venían en un dispensador. Aunque llegando a la década de los 1930 sacaron solamente mentas, poco a poco se transformaron en surtidores de sabores, mismos que tenían cabecitas de personajes famosos de Star Wars, MARVEL, Disney, entre otros.

En ese sentido, ahora sacaron diseños de Bluey y Bingo alusivos a la Navidad y esto se sabe de las figuras:

Colección PEZ Bluey - De la colección PEZ Bluey, llega el dispensador PEZ Bluey para Navidad.

De la colección PEZ Bluey, llega el dispensador PEZ Bluey para Navidad. Incluye recargas de caramelos PEZ - Cada dispensador Bluey PEZ incluye tres recargas de caramelos PEZ. Los caramelos PEZ están hechos en EE. UU. y no contienen cacahuetes, frutos secos ni gluten. El colorante de los caramelos es de origen natural. Para mayores de 3 años.

Cada dispensador Bluey PEZ incluye tres recargas de caramelos PEZ. Los caramelos PEZ están hechos en EE. UU. y no contienen cacahuetes, frutos secos ni gluten. El colorante de los caramelos es de origen natural. Para mayores de 3 años. Colecciónalos todos - La colección PEZ Bluey incluye a Bluey y Bingo en divertidos sets de regalo para las fiestas.

La colección PEZ Bluey de regalo para las fiestas. Año de lanzamiento - Salieron en noviembre de 2026

¿Cómo conseguir los dispensadores de Bluey y Bingo?

Estos dispensadores lucen extraordinariamente, aunque en la página oficial se indica que por el momento están agotados. En ese sentido, se debe investigar si en México hay tiendas que distribuyan estas piezas que incluso son de colección. Porque si no hay Bluey y Bingo en México, se debería calcular el costo del dispensador (2.49 dólares = casi 50 pesos mexicanos) agregando el envío. Entonces, se debe prestar atención a los anuncios en el sitio web o en redes sociales oficiales de PEZ.