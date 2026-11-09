Estos son los 3 mejores capítulos de El Juego del Calamar según IMDb

El Juego del Calamar es un drama surcoreano de suspenso que fue producido para la plataforma Netflix y que rápidamente se convirtió en todo un éxito. Con una estética impactante, la serie no ha dejado de sumar fanáticos en todo el mundo.

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Por su parte, IMDb (Internet Movie Database) constituye uno de los portales web más relevantes para la consulta de información cinematográfica y televisiva. Esto se debe a que millones de espectadores califican las distintas series y películas, entre las que El Juego del Calamar está presente.

Los mejores capítulos de El Juego del Calamar

En el contexto de El Juego del Calamar, la plataforma IMDb actúa como un indicador cuantitativo sobre la recepción de cada capítulo. Esto quiere decir que la suma de sus votaciones permite discriminar los episodios que produjeron una respuesta más favorable entre el público.

A partir de las métricas registradas en IMDb, se detalla a continuación cuáles son los tres episodios de El Juego del Calamar que alcanzaron las calificaciones más destacadas dentro de la serie:

“Gganbu” (Temporada 1, Episodio 6)

Valoración: 9.2/10

Reconocido ampliamente entre las entregas más relevantes de la producción. En este capítulo se desarrolla la prueba de las canicas, donde los concursantes descubren de forma imprevista que deben competir y eliminar a la persona que escogieron como pareja, generando situaciones de dilema moral e intensidad afectiva.

“Noche estrellada” / The Starry Night (Temporada 3, Episodio 2)

Valoración: 8.5/10

Ubicado en el segmento más alto de puntuación de las etapas posteriores de la trama. Destaca por llevar la tensión ética de los supervivientes a un punto álgido mediante giros de guión que marcan el rumbo de la tercera temporada.

“Unámonos al equipo” / Stick to the Team (Temporada 1, Episodio 4)