Estos son los 3 mejores capítulos de Los Simpson según IMDb

La televisión ha sido, a lo largo de las décadas, uno de los pilares más influyentes de la cultura popular y del entretenimiento a nivel mundial. La denominada pantalla chica ha tenido la capacidad única de convocar a millones de personas simultáneamente alrededor de una historia.

También te puede interesar: Los mejores 3 juegos de cartas de Las Guerreras K-Pop que todo fans debería de comprar

De esta manera, poco a poco, la televisión se ha ido convirtiendo en el principal reflejo social y en una ventana directa hacia el humor. Es por eso que muchas producciones han caído en la plataforma IMDb (Internet Movie Database), en la que millones de usuarios de todo el mundo pueden valorar, reseñar y calificar películas, series y episodios individuales.

Los mejores capítulos de Los Simpson

IMDb se ha instalado con sus métricas como un verdadero termómetro del gusto popular y de la crítica comunitaria. En este marco, una de las producciones más exitosas y que ha sido ampliamente valorada es Los Simpson.

Con más de tres décadas de existencia, Los Simpson ha revolucionado al mundo de la animación, entreteniendo a personas de distintas generaciones. Al respecto, a continuación te presentamos cuáles son los 3 capítulos mejor calificados de la serie según la comunidad de IMDb:

El enemigo de Homero (Temporada 8, Episodio 23)

Calificación: 9.3

Este inolvidable episodio presenta a Frank Grimes, un empleado modélico y sacrificado que choca frontalmente con la realidad de la planta nuclear. Incapaz de aceptar que Homero —perezoso y torpe— tenga una vida feliz y exitosa, Grimes transita por una espiral de frustración que deriva en un cierre tan hilarante como oscuro.

Cabo de miedosos (Temporada 5, Episodio 2)

Calificación: 9.2

Una obra maestra del humor absurdo que parodia el clásico de suspense Cape Fear. En esta entrega, Bob Patiño recupera su libertad con un único objetivo: vengarse de Bart. Esto obliga a los Simpson a acogerse al programa de protección de testigos y mudarse a un remoto paraje, regalando gags icónicos como el de los rastrillos.

La casita del horror V (Temporada 6, Episodio 6)