Los 3 mejores funkos de Nami para regalarle a un verdadero fan de One Piece

Los juguetes siempre han sido uno de los objetos preferidos de los niños, mientras que los grandes llenan sus miradas de ilusión a la hora de elegirlos. Sin embargo, el paso de los años ha ido cambiando ciertas cosas y ha hecho que adolescentes y adultos busquen algunas de estas figuras.

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Son los funkos los juguetes más buscados en la actualidad y, además de poder jugar con ellos, son muy preciados para los coleccionistas. Tal vez no por tener un valor que se actualiza a pasos agigantados, sino porque representan a personajes muy fasos o sagas completas.

Los mejores funkos de Nami

La cantidad de funkos que podemos encontrar en el mercado es muy grande y es que los personajes de series, películas, manga y obras de literatura también suman. Al respecto, hoy nuestra mirada se posa sobre el popular anime One Piece creado por Eiichiro Oda.

Más allá del fanatismo que One Piece ha despertado en personas de distintas generaciones, los funkos que destacamos en esta oportunidad son los que corresponden a Nami, uno de los personajes principales del manga que se desempeña como navegante de la tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja y la tercera persona en unirse al equipo de Monkey D. Luffy:

1. Funko Pop! Animation One Piece Nami #1772: Esta figura representa uno de los momentos más emotivos y trascendentales de todo One Piece, capturando a Nami en lágrimas cuando finalmente le pide ayuda a Luffy durante el arco de Arlong Park. Es un regalo indispensable para cualquier fan de hueso colorado debido al profundo valor sentimental que simboliza en la historia.

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2. Funko Pop! Animation One Piece Onami #1472: Inspirada en el popular arco del País de Wano, muestra a Nami bajo su identidad secreta de kunoichi (Onami) portando su colorido kimono tradicional. Destaca por su gran nivel de detalle visual y sus acabados vibrantes, siendo la opción perfecta para quienes disfrutan de la estética moderna del anime.

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3. Funko One Piece – Nami Exclusivo de EE. UU. Build-A-Scene Pop! Vinyl: Representa la icónica despedida a la Princesa Vivi a bordo del Going Merry, posando con el brazo en alto luciendo la marca de la cruz de la amistad. Es una pieza de edición especial ideal para formar la escena del barco en conjunto con el resto de la tripulación.