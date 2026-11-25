Los Saja Boys son la carismática y enigmática boy band antagonista de la exitosa película animada Las Guerreras K-Pop que fue estrenada en 2025. Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby integran este grupo de ídolos que en realidad son demonios que utilizan la música y el fanatismo de sus seguidores para robar almas y debilitar las barreras espirituales del mundo.

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Más allá del indiscutible furor que han despertado las heroínas de la película, Rumi, Mira y Zoey, Los Saja Boys también lograron conquistar y revolucionar por completo a millones de espectadores alrededor del mundo.

Los mejores puzzles de Los Saja Boys

La estética oscura, las coreografías hipnóticas y el magnetismo de las canciones de Los Saja Boys los convirtieron en un fenómeno cultural propio. En este marco, ese éxito se ve reflejado en el mercado actual, donde ha surgido una enorme variedad de productos y artículos de colección inspirados en estos personajes.

Entre el merchandising más buscado por los seguidores destacan los rompecabezas, ideales para armar y enmarcar como piezas decorativas. Es por eso que, a continuación, te presentamos los 3 mejores puzzles de Los Saja Boys disponibles para sumar a tu colección:

1. Rompecabezas K-pop Kpop Saint Boys 70pz: Basado en la popular animación, este rompecabezas con marco de madera integra 70 piezas de madera con un marco exclusivo, que combina diversión de montaje y valor decorativo.

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2. Rompecabezas Personalizados Carton 9 Piezas: Máxima durabilidad, colores vivos y brillantes, la impresión no se corre o chorrea si se humedece, no se decolora con la luz solar o el paso del tiempo como ocurre con los productos impresos por inkjet o sublimación.

Rompecabezas Personalizados Carton 9 Piezas Rompecabezas Personalizados Carton 9 Piezas (Mercadolibre)

3. Rompecabezas rectangular de 36 piezas: Tiene un diseño horizontal inspirado en la película animada Las guerreras K-pop. La imagen está dividida en dos secciones: en la mitad superior aparecen los cinco integrantes de Los Saja Boys, mientras que en la mitad inferior se encuentran las tres protagonistas de HUNTR/X.