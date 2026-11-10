En casa tienes pequeños que son verdaderos fans de las aventuras de Pardo, Panda y Polar o incluso tú mismo eres amante de esta animación, déjanos decirte que que existe una opción para disfrutar de los capítulos de estos tres hermanos de manera gratis y en vivo sin necesidad de contratar una plataforma de streaming.

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Los Escandalosos es una serie que forma parte de la programación de Azteca 7 para ofrecer una alternativa para disfrutar de sus capítulos por televisión y también a través de internet por lo que si quieres seguir esta historia llena de aventuras, ocurrencias, hermandad y sorpresas puedes seguir la señal en vivo desde el sitio oficial de TV Azteca a partir de las 4:00 pm a 5:00 pm de lunes a jueves.

¿Cuál es el Link libre para ver capítulos de Escandalosos EN VIVO, GRATIS y por internet, con Azteca 7?

La transmisión de Los Escandalosos está disponible de manera gratuita y permite disfrutar de la programación desde dispositivos con conexión a internet, como celulares, computadoras y tabletas.

Para ver Escandalosos en vivo y sin costo, únicamente debes ingresar al portal oficial de Azteca 7. Ahí encontrarás la opción para reproducir la señal en directo, otro manera sencilla es dando click en el siguiente enlace: LOS ESCANDALOSOS EN VIVO

¿De qué trata Escandalosos y quiénes son sus protagonistas?

La serie animada sigue las aventuras de tres hermanos osos que intentan adaptarse a la vida entre los humanos. Pardo, Panda y Polar todos tienen personalidades muy diferentes, pero comparten un fuerte vínculo familiar que los lleva a vivir situaciones divertidas y, en ocasiones, complicadas junto a sus amigos.