Los Saja Boys son la carismática banda masculina de demonios encubiertos que conquista los escenarios con su estilo magnético y temas pegadizos dentro de la película Las Guerreras K-Pop.

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Este quinteto integrado por Jinu, Abby, Baby, Romance y Mystery ha sumado millones de fans gracias a la combinación de sus coreografías vibrantes, su estética y el contraste entre su apariencia de ídolos pop y su naturaleza sobrenatural.

Las mejores figuras de Los Saja Boys

Tras el éxito de la película, la totalidad del elenco de Las Guerreras K-Pop logró ganarse el afecto tanto de jóvenes como de adultos y eso impulsó la creación de un extenso catálogo de mercancía y artículos temáticos.

Entre prendas de vestir y complementos, hasta juegos de mesa y diversas líneas de juguetería tienen a los protagonistas de la película como inspiración. En este marco, hoy ponemos de relieve los mejores sets de figuras coleccionables de Los Saja Boys que ningún fanático debería dejar pasar:

1. Muñecos 5 Saja Boy Artesanal Demon Kpop Hunter Articulado: Muñecos de los personajes más buscados, Jinu, Abby, Mistery, Romance, Baby. Presentamos las figuras de colección de los personajes artesanales compatibles con Saja Boy, Demon Hunters Kpop de la marca Chetitos Malos.

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2. Little Folk Kpop Demon Hunters Saja Boys: El conjunto incluye las cinco adorables figuras de los trozos cardíacos: Jinu, Abby, Bebé, romance y misterio. Cada figura ha sido meticulosamente diseñada para capturar el estilo memorable de su personaje desde la película, asegurando autenticidad y encanto. De pie sobre 2,5 pulgadas de altura.

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3. Muñecos K-pop Demon Hunter Saja Boys: Fabricadas en plástico de alta calidad, estas figuras son ideales para niños a partir de 3 años. Tienen un diseño robusto y atractivo que las convierte en un excelente elemento decorativo para cualquier habitación o espacio de juego.