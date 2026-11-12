Los 3 mejores sets de mini figuras de Los Saja Boys que todo fan debería comprar

Desde su estreno, la película Las Guerreras K-Pop marcó un hito dentro del catálogo animado de Netflix y se transformó en un auténtico fenómeno cultural. El filme no solo ha sido aceptado por el público infantil, sino que adolescentes y adultos también se han visto atrapados por este.

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La combinación de batallas sobrenaturales, coreografías vibrantes y una estética visual sumamente cuidada logró cautivar a audiencias a nivel global. Así, las protagonistas de Las Guerreras K-Pop han sumado un vasto fandom, aunque también lo han hecho sus rivales, Los Saja Boys, que terminaron por robarse gran parte del protagonismo y el cariño de los espectadores.

Las mejores mini figuras de Los Saja Boys

Con una mezcla irresistible de misterio, actitud escénica y temas musicales altamente contagiosos, personajes como Jinu, Baby, Abby, Mystery y Romance consiguieron su propia legión de fanáticos dentro de la película.

Es por eso que en el amplio catálogo de merchandising derivado de la película, las figuras en miniatura de los integrantes de Los Saja Boys se posicionan como los artículos más buscados para exhibir o regalar. A continuación, te presentamos los 3 sets de mini figuras más destacados que se consiguen actualmente:

1. Little Folk Kpop Demon Hunters Saja Boys Figures X5: Esta edición especial es perfecta para los fanáticos de la aclamada película Netflix y cualquier coleccionista de figuras que aprecie el diseño único de Little People. Es un elemento imprescindible que celebra el fandom con estilo.

Little Folk Kpop Demon Hunters Saja Boys Figures X5 Little Folk Kpop Demon Hunters Saja Boys Figures X5 (Mercadolibre)

2. Muñecos 5 Saja Boy Artesanal Demon Kpop Hunter Articulado 3d: Con una altura de 19 cm, incluye base paar todos los perrsonajes menos la de mistery que el mismo va parado solo. Estos muñecos articulados son perfectos para los amantes del Kpop y los coleccionistas de figuras de acción.

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3. Figuras Huntrix Saja Boys K-pop 5 Unidades Coleccionables: Estas miniaturas están fabricadas con materiales duraderos y pintadas a mano para capturar fielmente la expresión y el estilo único de cada miembro. Perfectas para exhibir en tu estantería o usar como decoración temática en tu habitación.