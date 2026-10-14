Masha y el Oso | Tee para tres

Oso quiere dormir tranquilo, pero Masha y Panda aún no tienen sueño; comienzan a jugar, hay peleas, risas y hasta una guerra de almohadas. Cuando al fin se duermen, Oso tuvo un sueño en donde Masha y Panda desaparecen y él puede hacer sus actividades sin interrupción. A la mañana siguiente, Oso se prepara para ir al golf solo, pero esos no son los planes de Masha y Panda, así que hacen todo lo posible por unirse al plan.