Este miércoles tuvimos un nuevo vistazo de la película de Bluey, pues se reveló un nuevo póster promocional y todos sus fans del mundo se han emocionado, pues es una de las cintas más esperadas del año, pues esta nueva animación ha sido bastante destacada.

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En este nuevo póster podemos ver a detalle a Bluey junto a su hermana Bingo, a quienes se les puede observar jugando con un globo rojo, como en uno de los capítulos clásicos y lo que podría ser una referencia o mensaje oculto... ¡Por lo que no podemos esperar para verla en cines!.

¿Cuándo se estrena la película de Bluey en México?

Esta película con animación 3D tiene programada su llegada a cines de México el 6 de agosto del 2027, por lo que si bien parece mucho tiempo estamos a la vuelta de la esquina del nuevo año y con los avances que probablemente iremos viendo el verano llegará rápido.

Fue justamente en el Disney D23 de agosto de este año que tuvimos el primer vistazo, el cuál emocionó tanto a chicos y grandes, pues la caricatura de Bluey se ha posicionado como una de las más queridas por sus mensajes y reflexiones a través del juego, lo que nos abre una gran interrogante sobre la trama de la película.

¿De qué tratará la película de Bluey?

De acuerdo con las primeras sinopsis compartidas por parte de Disney, esta película nos presentará un día “normal” en la familia Heeler, cuando un evento convertirá la paz en caos y diversión, siendo que hay quienes incluso esperan la inclusión de nuevos personajes y un mensaje que sirva como punto y aparte para la serie, donde podríamos incluso ver crecimiento en los personajes principales.

La película de Bluey fue escrita y dirigida por el mismo creador de la serie, Joe Brumm, por lo que podemos esperar la esencia de este universo, además de que fue producida por Ludo Studio en colaboración con BBC Studio, por lo que esta animación en 3D promete ser una de las mejores del año.