Barry Keoghan, de The Batman, revela terrible situación personal mientras sufre acoso en línea

El talentoso actor irlandés de 33 años Barry Keoghan está enfrentando una dura realidad dentro de su hogar , fuera de lo que muchos hubieran esperado. En una entrevista reciente en The Morning Mash Up, reveló cómo el acoso en línea constante sobre su apariencia física lo ha llevado a un profundo aislamiento personal.

"Hay mucho odio en internet. Me ha hecho encerrarme en mí mismo, no querer ir a sitios, no querer salir", confesó, destacando que la situación se estaba convirtiendo en un problema serio para su salud mental.

THE BATMAN First Look Trailer (2021)

Se ha alejado de las redes sociales para protegerse, sin embargo, los comentarios negativos predominan y eso ha provocado que se intensifique su ansiedad. Keoghan explicó que temía que eso interfiera en su arte: "Cuando eso empieza a influir en tu arte, se convierte en un problema, porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla".

Barry Keoghan con problemas de ansiedad por acoso

Keoghan no es el primero ni el último actor famoso que enfrenta acoso en línea, de hecho, artistas de su talla enfrentan ataques similares que derivan en graves consecuencias. Por ejemplo, Selena Gomez ha hablado de cómo la han apabullado con críticas, llevando a ansiedad constante y pausas en redes. Demi Lovato, tras bullying online, impulsó campañas contra el abuso verbal, poniéndolo incluso a la par de la agresión física. En casos extremos, como el de Caroline Flack, el ciberacoso contribuyó a tragedias irreversibles.

Si no se trata adecuadamente, el aislamiento de Keoghan podría escalar. Expertos señalan que el cyberbullying provoca depresión, adicciones y aislamiento social prolongado en celebridades. Para él, que ya evita lugares públicos, podría volverse una situación aun más delicada si no se trata adecuadamente. Sin intervención, como terapia o apoyo legal los riesgos podrían llegar hasta a desenlaces trágicos.

Éxitos de Barry Keoghan en el Cine

Pese a las tormentas personales, Barry Keoghan ha brillado en Hollywood durante años. Su debut fue en Dunkirk (2017) de Christopher Nolan, como soldado en la épica bélica. Ese año, en The Killing of a Sacred Deer, ganó el Irish Film Award por su rol junto a Colin Farrell.

En The Batman (2022), interpretó al Joker en una escena eliminada que se volvió viral, consolidando su imagen siniestra. Su nominación al Oscar por The Banshees of Inisherin (2022) mostró su rango dramático. Saltburn (2023) también lo catapultó, generando nominaciones a Golden Globe y BAFTA por su actuación.

Recientemente, protagoniza "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" con Cillian Murphy.

El caso de Keoghan subraya una crisis en la industria y pone sobre la palestra como el acoso en línea influye significativamente en la salud mental de estrellas. Otros, como Jesy Nelson de Little Mix, abandonaron carreras por ese tipo de situaciones. Leann Rimes recurrió a rehabilitación por ansiedad extrema. Tom Holland y Justin Bieber son otros que tomaron “pauses” de redes para sanar.