Lotería del Crimen estrenó su Temporada 5 el pasado 12 de octubre a través de Azteca 7, con historias que llevaron al límite a cada uno de los detectives de la UNIC, incluso teniendo algunas bajas que a más de uno le partió el corazón. Después de la emisión de 23 capítulos, esta nueva temporada llega a su final con el capítulo 24 que se transmitirá hoy jueves 19 de noviembre.

Si quieres verlo solo sintoniza Azteca 7 en punto de las 10:30 p.m., para que no te pierdas el final de esta temporada, con sorpresas y giros en la historia que te dejarán anclado a tu sillón.

Recuerda que si no tienes oportunidad de verlo en televisión abierta también puedes acceder a nuestro streaming solo dando click aquí, es totalmente gratis y podrás disfrutar también del final en vivo.

¿De qué va a tratar el capítulo 24 de Lotería del Crimen?

A lo largo de la temporada hemos visto a los detectives de la UNIC encontrar a los peores criminales de la Ciudad de México, y entre caso y caso, han perdido y ganado batallas a nivel personal, como Ariel Aragón quien fue encontrada por su hijo que dio en adopción, o el caso de Bruno Barraza quien perdió a su hermano en pleno tiroteo.

Desde los últimos capítulos hemos visto que quien está enfrentando ahora a sus propios demonios es el detective Marco Mora, quien en la emisión del capítulo 23 le dijo al Capitán Eligio Enciso: “soy un peligro para mí mismo y para mis compañeros, capitán, ustedes son lo más valioso que tengo en la vida, no debo seguir en la UNIC, lo tengo claro”.

Y con eso ahora una de las integrantes de la UNIC que será el objetivo de un terrible asesino será nada más y nada menos que Sofía Salabeth, quien descubrirá que van tras ella luego de encontrar a sus amigos de la universidad muertos.

¿Quiénes actúan en Lotería del Crimen?

El reparto de Lotería del Crimen en su quinta temporada está conformado por un elenco bastante diverso y con diferente experiencia en el mundo de las telenovelas, películas independientes y series de televisión: