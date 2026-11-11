A escasos días de su celebración, el Pachuca Rock Fest 2026 ha sido oficialmente cancelado. La noticia se confirmó a través de un comunicado emitido en las redes sociales del festival, en el que citaron “circunstancias relacionadas con la organización y la viabilidad operativa del evento”; lo que impedía garantizar una buena calidad y experiencia para todos los asistentes.

También te puede interesar: Lista COMPLETA de nominados a los Latin Grammy 2026: desde Mejor Nuevo Artista hasta Álbum del Año

Cancelan el Pachuca Rock Fest 2026: cómo solicitar el reembolso

A través del mismo comunicado, el Comité Organizador de Pachuca Rock Fest hace énfasis en que todo aquel que haya adquirido entradas para el festival ya puede solicitar su reembolso. Para hacerlo, sólo hay que enviar un correo de solicitud al siguiente mail: reembolsos-asistentes@boletia.com “Agradecemos profundamente el apoyo, la comprensión y el cariño que siempre han mostrado hacia el proyecto”; añade el escrito.

¿Quiénes se iban a presentar en el Pachuca Rock Fest 2026?

Esta noticia cae como balde de agua fría para la comunidad melómana, pues el festival contaba con un gran line-up, que incluía desde talento nacional, como Fobia y Molotov; hasta la participación de grandes artistas internacionales, como Steve Aoki. Este era el line-up completo del evento:

Steve Aoki (Headliner)

Molotov (Headliner)

Fobia (Headliner)

División Minúscula (Headliner)

Bandalos Chinos

Allison

Cardellino

Electrify

Los Flakos

Louis Goodman

El evento estaba programado para este domingo, 15 de noviembre, en las inmediaciones de la Universidad ITLA Campus Central. Los accesos generales tenían un costo de $1,395 pesos mexicanos en Fase 1 y $1,500 en Fase 2; mientras que los preferentes estaban en $2,500 en Fase 1 y $2,650 en Fase 2. Todas las entradas ya se encontraban en su última etapa de venta. Los reembolsos ya se pueden solicitar vía correo electrónico.