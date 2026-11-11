El Festival de Música y Artes de Coachella Valley reveló este 11 de noviembre su cartel oficial, en donde mostró como headliners principales a Dua Lipa, Tame Impala y SZA además de que contará con la presencia de Daddy Yankee; es decir, el género urbano estará presente. El puertorriqueño se presentará en In the Desert y llega a esta edición luego de haber rechazado presentarse en la edición del año pasado luego de considerar insuficiente la propuesta económica, según la revista Billboard.

Coachella, reúne una vez más, artistas de talla internacional en diversos géneros como pop, rock alternativo, indie rock, hip-hop, electrónica, k-pop, rap y música latina por lo que los fans ya se encuentran entusiasmados por este evento de talla global.

Coachella 2027: ¿Qué artistas se presentarán?

La 27.ª edición del Festival de Música y Artes de Coachella Valley contará con la presencia de grandes artistas sobre el escenario. El día viernes 09 y 16 de abril se presentarán artistas como Dua Lipa, Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, Kehlani, Solid Grooves, Gorgon City, Social Distortion, PinkPantheress, Kelela, American Football, ATARASHII GAKKO!, La Dispute. Mientras que el sábado 10 y 17 de abril se presentarán artistas como Tame Impala, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, ADÉLA, Måneskin, Solomun, NCT, Enigma, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Cloonee, Magdalena Bay, Barry Can’t Swim, Mariah the Scientist, Brutalismus 3000, BUNT, Basement.

Finalmente el domingo 11 y 18 de abril se presentarán SZA, Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, The Neighbourhood, Becky G, BABYMONSTER, Amelie Lens, Sara Landry, Remi Wolf, Tove Lo, Victoria Monét, EsDeeKid, Caroline Polachek, Chase & Status, MUNA, Boris Brejcha, Jorja Smith, Ava Max.

Coachella 2027: Fechas, precio de boletos y todo lo que tienes que saber

El Festival Coachella 2027 se celebrará durante dos fines de semana consecutivos, los días 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027. El lugar en donde se lleve a cabo será en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.

Ahora bien, respecto a los boletos, estos saldrán a la venta este próximo viernes 13 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas del Pacífico y en Ciudad de México, a las 14:00 horas. Sobre los precios, estos cambiarán dependiendo el tipo de entrada ya que habrá opciones como admisión general (a cuál tendrá un costo de 599 dólares hasta los 699 dólares ), pase VIP ( 1,299 dólares hasta 1,399 dólares) y otras que incorporan transporte al festival (779 dólares). Las entradas se pueden adquirir mediante el sitio oficial de Coachella.