La noche de este jueves, 12 de noviembre, el MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada, se vestirá de gala para albergar los Latin Grammy 2026, premio con el que la Academia Latina de la Grabación reconoce a los mejores lanzamientos musicales del año. Por ello, ganar un Latin Grammy es uno de los mayores reconocimientos para cualquier artista latino; pero ¿te has preguntado cuánto dinero se llevan los ganadores al tan anhelado gramófono dorado? La respuesta es nada.

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Sí, así como lo lees. Los Latin Grammy no entregan un premio económico a sus ganadores. A diferencia de otros concursos o competencias, obtener un gramófono dorado no es sinónimo de recibir un cheque o una cantidad de dinero determinada. El verdadero premio radica en el reconocimiento de la industria musical, así como la oportunidad de ganar mayor visibilidad en la industria y conseguir nuevos proyectos.

En otras palabras, ser acreedor a un Latin Grammy fortalece la carrera profesional de los artistas y puede traer beneficios a largo plazo. Por ejemplo, el reconocimiento puede servir para incrementar su número de reproducciones en plataformas digitales, conseguir contratos o simplemente atraer nuevos seguidores, así como abrirles las puertas a otros eventos, como festivales y demás. Dicho esto, el gramófono no tiene un premio en efectivo, pero claro que es una oportunidad para generar más ingresos.

¿A qué hora empiezan los Latin Grammy 2026?

La 27ª edición de los Latin Grammy se llevará a cabo la noche de este jueves, 12 de noviembre, en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada. La ceremonia de premiación principal dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México); mientras que la Alfombra Roja se celebrará desde una hora antes, a las 6:00 p.m.

¿Quiénes son los más nominados a los Latin Grammy 2026?

Para la edición de este 2026, y como ya se ha vuelto tradición en las últimas galas de premiación, el productor y compositor Edgar Barrera lidera la lista de nominados al estar presente en 10 categorías diferentes. Al mexicano le siguen Rosalía, Karol G, Jorge Dexter y CA7RIEL & Paco Amoroso, con 7 nominaciones cada uno. Para conocer la lista completa de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy, visita: Lista COMPLETA de nominados a los Latin Grammy 2026: desde Mejor Nuevo Artista hasta Álbum del Año.