Es oficial, este lunes 09 de noviembre EDC México ha dado a conocer su cartel oficial para la edición de 2027. Dentro de los headliners que forman parte de este line up se encuentran artistas como Aaron Hibell, Adriatique y Aerea. Este festival es uno de los más grandes y en esta ocasión ha generado altas expectativas por parte de los fanáticos de este género, especialmente porque además de la música el festival suele contar con una producción de calidad en donde las luces son grandes protagonistas.

¿Quiénes son todos los artistas que se presentarán en EDC 2027?

Es oficial, cada vez estamos más cerca de la 13ª edición de EDC México, uno de los festivales de música electrónica más grandes que hay. Martin Garrix, Tiësto, Dom Dolla, FISHER, Fatboy Slim, Don Diablo, Galantis, ILLENIUM, Richie Hawtin, Lost Frequencies, Vintage Culture, Deborah de Luca, Eli Brown, Michael Bibi, Paul van Dyk, Brennan Heart, Dash Berlin, Apashe, Nico Moreno y Hannah Laing, son solo algunos de los artistas que estarán presentes.

Por otro lado, los amantes de la música electrónica no solo disfutarán de sets en donde solo haya un DJ sino que podrán escuchar colaboraciones en dúo como los siguientes: Ben UFO B2B Four Tet, Deborah de Luca B2B Eli Brown, Gryffin B2B Odd Mob, Omnom B2B Walker & Royce y Chloé Caillet B2B Job Jobse. Por otro lado, si bien esta edición reúne muchos artistas de talla internacional, también se presentarán mexicanos como Jessica Audiffred, 3BallMTY, Mandragora y Zombies in Miami.





EDC 2027: Fecha, precio de boletos y todo lo que tienes que saber

La edición 2027 del Electric Daisy Carnival México se llevará a cabo 19, 20 y 21 de febrero de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, tanto de forma individual para cada día como los abonos. Sin embargo la preventa se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre a partir de las 14: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Las entradas podrán adquirirse por medio de Ticketmaster.