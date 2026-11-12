El talento mexicano vuelve a hacer historia. Este 12 de noviembre, el compositor y productor mexicano, Edgar Barrera, se convirtió en el artista con más Latin Grammy de todos los tiempos, luego de superar el récord que compartía con el puertorriqueño, Residente. Con este logro, el artista lidera una codiciada lista, en la que también destacan otras grandes figuras de la música en español.

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Edgar Barrera, el máximo ganador en la historia de los Latin Grammy

Hasta hace unas horas, Edgar Barrera y Residente tenían 29 gramófonos cada uno. Sin embargo, tras las victorias del mexicano en la edición de 2026, la marca de los 30 ha sido oficialmente superada. Muy cerca del reconocido compositor y productor se encuentra el dominicano Juan Luis Guerra, quien suma un total de 28 premios.

Cabe mencionar que este reconocimiento tiene un significado especial para el artista, ya que no es necesariamente una persona que disfrute estar frente a las cámaras, sino que prefiere trabajar detrás de los grandes éxitos musicales. A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Karol G, Maluma, Shakira, Christian Nodal y Grupo Frontera, entre otros; por lo que su trabajo abarca diversos géneros, como el pop, reggaetón y regional mexicano, lo que demuestra su versatilidad dentro de la industria de la música.

¿Cuántos Latin Grammy tiene Édgar Barrera?

Édgar Barrera llega a la 27ª edición de los Latin Grammy como el artista más nominado del año. Tan sólo horas antes de la premiación principal, el compositor fue galardonado con varios premios, por lo que la cifra exacta dependerá del término de la ceremonia, ya que aún puede sumar más gramófonos. Entre los premios que ha obtenido a lo largo de su trayectoria destacan:

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum por “Kany García” (2013)

Productor del Año (2023)

Compositor del Año (2023)

Mejor Canción Regional Mexicano por “UnX100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny

¿Qué otros artistas podrían romper el récord de Édgar Barrera?

Además de Residente y Juan Luis Guerra, otros artistas que podrían acercarse a su hazaña en futuras ediciones son Juanes, quien actualmente cuenta con 25 Latin Grammys, Eduardo Cabra (Visitante) con 24, y Alejandro Sanz.