Estamos a pocos días de poder vivir la edición 2026 de los Latin Grammy y la emoción sobre qué artistas dominarán este año no se ha hecho esperar, pues con talentos consolidados como Rosalía o Karol G o algunos otros como Ca7riel & Paco Amoroso que llegaron para reclamar lo propio, todo podría pasar.

Te puede interesar: Lista COMPLETA de nominados a los Latin Grammy 2026: desde Mejor Nuevo Artista hasta Álbum del Año

Será el próximo jueves 12 de noviembre que conoceremos qué proyectos fueron los elegidos por la Academia de Grabación como los más destacados del año, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber para no perderte esta ceremonia que tendrá su premiere en Las Vegas por la tarde.

¿A qué hora son los Latin Grammy 2026?

Se ha confirmado que esta ceremonia podrá verse a partir de las 2:00 pm (Hora del Centro de México) cuando comience La Premiere, que es el evento en donde se entregan la mayoría de los premios.

La Alfombra Roja, también conocida como “Noche de Estrellas” iniciará a las 6:00 pm donde podremos ver la llegada de los artistas así como algunas entrevistas.

Finalmente, la Ceremonia principal será a las 7:00 pm y se espera que esta concluya a las 10:00 pm ya que es en donde se entregarán los premios principales y donde tendremos presentaciones en vivo.

¿Quiénes cantarán en los Grammy 2026?

Este año se contará con la presencia de algunos de los artistas de habla hispana como:

Anitta

Rosalía

Daddy Yankee

Carín León

Juanes

Bizarrap

Feid

Karol G

Mon Laferte

Jorge Drexler

Kany García

Cristian Castro

Grupo Frontera

Silvana Estrada

Xavi

Banda Los Recoditos

Milo J

Rawayana

Elena Rose

Vivir Quintana

¿En dónde ver los Latin Grammy 2026?

Podrás ver completamente esta ceremonia a través de la plataforma streaming de HBO Max y se ha confirmado que la Premiere podrá seguirse a través de la cuenta oficial de YouTube de la Academia de Grabación.