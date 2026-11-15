Es oficial, este domingo 15 de noviembre, a pocas horas de que se llevara a cabo el tercer concierto en CDMX y el octavo en todo México, se ha revelado que Karol G, mejor conocida en la industria musical como “La Bichota” no podrá ofrecer su concierto, con motivo de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour” por temas de salud por lo que la presentación se pospondrá hasta el próximo martes 17 de noviembre. Hasta el momento se desconoce cuál es el problema médico que la intérprete de “LATINA FOREVA”, estaría presentando.

¿Qué se sabe del estado de salud de Karol G, hoy 15 de noviembre de 2026?

Hasta el momento se desconocen detalles del estado de salud de la cantante colombiana de género urbano, Karol G. En el comunicado compartido por las promotoras Ocesa y Enso solo se dió a conocer que la suspensión de la presentación musical de “La Bichota” se debia a temas de salud, y que la decisión de que no se llevara a cabo su concierto era para priorizar el bienestar de la artista. “Karol G agradece de todo corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en este momento”, fue parte del mensaje que se compartió en el comunicado. Cabe mencionar que la cantante hasta el momento no se ha pronunciado ante esta situación.

¿Habrá reembolso para los fans de Karol G, tras la cancelación de su concierto en CDMX, hoy 15 de noviembre?

Si eres de los fans de “La Bichota” que iba a asistir a el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros este 15 de noviembre, es importante que sepas que todos los boletos adquiridos previamente serán válidos para acceder a la nueva fech , por lo que no será necesario realizar ningún cambio. Ahora bien, si por motivos personales no puedes asistir a la nueva fecha, la cuál será el próximo martes 17 de noviembre, podrás solicitar un reembolso, esto lo deberás realizar a través de la página de Ticketmaster, seleccionando el botón de “Ayuda” para recibir más información sobre el proceso y los pasos que tienes que seguir.