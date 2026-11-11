La noche más importante de la música latina está por llegar. Este jueves, 12 de noviembre, el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, se vestirá de gala para albergar una edición más de los premios que reconocen a los mejores lanzamientos de la música latina: los Latin Grammy. La gala de este 2026 podrá seguirse completamente EN VIVO por la plataforma de streaming HBO MAX en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). Aquí te compartimos TODOS los detalles.

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¿A qué hora empiezan los Latin Grammy 2026? Horarios oficiales

La ceremonia arranca en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la celebración comienza desde mucho antes. A las 2:00 p.m. se llevará a cabo La Premiere, también conocida como la pre-gala, en la que se entregan la mayoría de los reconocimientos; mientras que la Alfombra Roja para la gala principal comienza en punto de las 6:00 p.m. De tal modo, la ceremonia dará inicio a las 7:00 p.m. Como ya es costumbre, se espera que el evento tenga una duración aproximada de tres horas.

¿Cómo y dónde ver los Latin Grammy 2026 en vivo?

La 27a edición de los Latin Grammy podrá seguirse completamente en vivo a través de la plataforma de streaming HBO Max; mientras que La Premiere se transmitirá de manera directa en las redes sociales de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

¿Quiénes son los más nominados a los Latin Grammy 2026?

Este año, Edgar Barrera lidera la lista de nominados al Latin Grammy. El compositor y productor cuenta con un total de 10 nominaciones en la gala, seguido por Rosalía, Karol G, Jorge Dexter y CA7RIEL & Paco Amoroso, con 7 menciones cada uno. ¿Quién crees que arrasará en esta ocasión? ¡Hagan sus apuestas!