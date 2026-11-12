La Alfombra Roja de los Latin Grammy 2026 dejó una coincidencia que no pasó desapercibida: Anitta, Rosalía, Mon Laferte y Karol G eligieron vestidos blancos para asistir a la gala de premiación. Si bien cada una apostó por un diseño diferente, lo cierto es que sus atuendos compartieron una estética romántica y elegante, lo que despertó la curiosidad de varios usuarios en redes sociales, quienes no dejaban de cuestionarse si esto se debió a un motivo en específico o si fue mera coincidencia… Aquí te contamos TODO lo que se sabe.

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ANITTA, ROSALÍA, and KAROL G opt for white looks on the Latin Grammys red carpet. pic.twitter.com/m4gW8ZA4kL — Pop Core (@TheePopCore) November 13, 2026

Anitta, Rosalía, Mon Laferte y Karol G llegaron vestidas de blanco al Latin Grammy 2026

Una de las propuestas que más llamó la atención, sin duda, fue el vestuario de Anitta, quien complementó su vestido blanco con una hermosa pluma roja sobre la cabeza. Este accesorio tiene un significado especial dentro del candomblé, pues se relaciona con el renacimiento, lo que conecta a la perfección con su álbum EQUILIBRIVM.

Por su lado, Rosalía apareció con un vestido blanco de gran volumen, con un corset y transparencias, así como unos detalles con plumas que le daban una apariencia celestial. Bajo esta línea, Mon Laferte lució lo que parecía ser un vestido de novia, mientras que Karol G se sumó a esta tendencia de vestir de blanco con un espectacular vestido de silueta de sirena. Si bien las cuatro compartieron el mismo color, no existe información oficial que confirme el motivo por el que sus elecciones estuvieron relacionadas entre sí.

diosss karol g, rosalía y anitta vestidas de blanco se viene el encuentro de la santísima trinidad del pop urbanooo #LatinGRAMMY pic.twitter.com/1IytCh6wuz — acervo karol g (@acervokarolg) November 13, 2026

¿Qué hay detrás de la coincidencia de los vestidos blancos?

De momento, no hay información oficial que confirme que la Academia Latina de la Grabación estableció el blanco como código de vestimenta para los Latin Grammy 2026; y tampoco se ha confirmado que las artistas se hayan puesto de acuerdo. De hecho, otras celebridades, como Camila Cabello, también apostaron por prendas en tonos claros, lo que sugiere que todo se trató de una tendencia de estilo

De acuerdo con VOGUE, la inspiración nupcial es una de las tendencias que más fuerza ha ganado en 2026. A través de esta, los diseñadores buscan recuperar vestidos blancos y encajes, así como las transparencias y las siluetas “románticas”, por lo que no es sorpresa que estas grandes artistas hayan acudido con un estilo similar.