En el último año ha habido una artista que ha sabido conectar con millones de personas y es que lo de Olivia Dean y su estrellato pareciera un efecto instantáneo aunque la verdad es que la artista británica lleva una década trabajando arduamente en su música.
Parte de este crecimiento y dedicación como artista es su canción “Man I Need”, la cuál está nominada en la categoría de Grabación del Año y a Canción del año en los Grammy 2027, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber de esta, tanto la letra completa al español y su significado.
Man I Need de Olivia Dean, letra traducida al español y su significado
Parece que estamos recuperando el tiempo perdido
Necesito que me lo dejes claro
Bossa nova toda la noche
Es como un tipo de alquimia
Preséntame a tu mejor amigo
Yo puedo encajar enseguida
El satélite ni siquiera está tan lejos
Me pregunto un poco dónde estás
Ya sé que podría irme por la mañana
Oh, vaya, vaya, sí
Ya te di la hora y el lugar
Así que, no seas tímido
Solo ven a ser el hombre que necesito
Dime que tienes algo que darme, lo quiero
Me gusta un poco cuando me llamas maravillosa
Nunca has sido de decirme esto, vamos, hombre
Tengo que saber que estás destinado a ser el hombre que necesito
Háblame, háblame
Háblame, háblame
Sé el hombre que necesito, cariño
Háblame, háblame
Sé el hombre que necesito, necesito, necesito
Háblame, háblame
Sé el hombre que necesito, cariño
Háblame, háblame
Sé el hombre, hombre, hombre, hombre,
Me gusta pensar que sientes lo mismo
Pero a veces no puedo saberlo contigo
Así que, cariño, vayamos a casa al mismo lugar
Deja de hacerme leer entre líneas
Ya sé que podría irme por la mañana
Oh, vaya, vaya, sí
Ya te di la hora y el lugar
Así que, no seas tímido
Solo ven a ser el hombre que necesito
Dime que tienes algo que darme, lo quiero
Me gusta un poco cuando me llamas maravillosa
Nunca has sido de decirme esto, vamos, hombre
Tengo que saber que estás destinado a ser el hombre que necesito
Háblame, háblame
Háblame, háblame
Mmm, háblame, háblame
Sé el hombre que necesito, cariño (sé el hombre)
Háblame, háblame
Sé el hombre que necesito, necesito, necesito
Háblame, háblame
Sé el hombre que necesito, cariño (sé el hombre)
Háblame, háblame
Sé el hombre, hombre, hombre, hombre, hombre.
Significado de la canción Man I Need de Olivia Dean
En esta canción que forma parte de su disco ‘The Art of Loving’ de 2025, Olivia plantea un escenario que le hace honor al nombre de su disco, pues da paso al amor, pues la letra puede ser tan clara como sincera.
Podemos ver a la protagonista pedir un amor que sea directo y atrevido, expresando lo que se necesita para construir una relación sólida, dando paso a la reciprocidad y a la comunicación directa entre ambas partes de la relación.