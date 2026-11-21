En el último año ha habido una artista que ha sabido conectar con millones de personas y es que lo de Olivia Dean y su estrellato pareciera un efecto instantáneo aunque la verdad es que la artista británica lleva una década trabajando arduamente en su música.

Parte de este crecimiento y dedicación como artista es su canción “Man I Need”, la cuál está nominada en la categoría de Grabación del Año y a Canción del año en los Grammy 2027, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber de esta, tanto la letra completa al español y su significado.

Man I Need de Olivia Dean, letra traducida al español y su significado

Parece que estamos recuperando el tiempo perdido

Necesito que me lo dejes claro

Bossa nova toda la noche

Es como un tipo de alquimia

Preséntame a tu mejor amigo

Yo puedo encajar enseguida

El satélite ni siquiera está tan lejos

Me pregunto un poco dónde estás

Ya sé que podría irme por la mañana

Oh, vaya, vaya, sí

Ya te di la hora y el lugar

Así que, no seas tímido

Solo ven a ser el hombre que necesito

Dime que tienes algo que darme, lo quiero

Me gusta un poco cuando me llamas maravillosa

Nunca has sido de decirme esto, vamos, hombre

Tengo que saber que estás destinado a ser el hombre que necesito

Háblame, háblame

Háblame, háblame

Sé el hombre que necesito, cariño

Háblame, háblame

Sé el hombre que necesito, necesito, necesito

Háblame, háblame

Sé el hombre que necesito, cariño

Háblame, háblame

Sé el hombre, hombre, hombre, hombre,

Me gusta pensar que sientes lo mismo

Pero a veces no puedo saberlo contigo

Así que, cariño, vayamos a casa al mismo lugar

Deja de hacerme leer entre líneas

Ya sé que podría irme por la mañana

Oh, vaya, vaya, sí

Ya te di la hora y el lugar

Así que, no seas tímido

Solo ven a ser el hombre que necesito

Dime que tienes algo que darme, lo quiero

Me gusta un poco cuando me llamas maravillosa

Nunca has sido de decirme esto, vamos, hombre

Tengo que saber que estás destinado a ser el hombre que necesito

Háblame, háblame

Háblame, háblame

Mmm, háblame, háblame

Sé el hombre que necesito, cariño (sé el hombre)

Háblame, háblame

Sé el hombre que necesito, necesito, necesito

Háblame, háblame

Sé el hombre que necesito, cariño (sé el hombre)

Háblame, háblame

Sé el hombre, hombre, hombre, hombre, hombre.

Significado de la canción Man I Need de Olivia Dean

En esta canción que forma parte de su disco ‘The Art of Loving’ de 2025, Olivia plantea un escenario que le hace honor al nombre de su disco, pues da paso al amor, pues la letra puede ser tan clara como sincera.

Podemos ver a la protagonista pedir un amor que sea directo y atrevido, expresando lo que se necesita para construir una relación sólida, dando paso a la reciprocidad y a la comunicación directa entre ambas partes de la relación.