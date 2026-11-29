La industria musical se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Mike Love, vocalista y miembro fundador de The Beach Boys, quién perdió la vida el sábado 28 de noviembre a los 85 años de edad. La noticia fue compartida por Katie Altman, representante del cantante, “Con gran respeto, comparto que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia. Un ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento único y la inspiración que brindó a generaciones de músicos”, fueron algunas de las palabras que compartió. Por otro lado, el músico habría fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio en su residencia de Malibú, California.

¿Qué se sabe de la muerte de Mike Love?

En una grabación dada a conocer por el medio internacional People se escucha un audio de un operador del 911, quien atendió una llamada de emergencia alrededor de las 17:16 horas del sábado; el incidente habría sido un “paro cardíaco total”. En dicha llamada se describe que se le estaba haciendo una reanimación a un hombre, quién habría sido Mike. Sin embargo, el representante del artista no comunicó la causa oficial. Por su parte, su manager expresó parte del legado que el músico dejó “Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sintió al actuar para sus queridos fans”, fueron algunas de las palabras que declaró.

¿Quién era Mike Love?

Michael Edward “Mike” Love ​ fue un cantante, músico, escritor y activista estadounidense. Nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles. Su madre era hermana de Murry Wilson, padre de otros miembros de los Beach Boys, una banda de rock formada en la ciudad estadounidense de Hawthorne y una de las más exitosas hasta el momento ya que con su talento transformaron la música popular de los años 60 al convertir el “sonido californiano” y el surf en un fenómeno global que le dió la vuelta al mundo. La banda tuvo gran impacto que llegó a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Mike Love fue el miembro más longevo de The Beach Boys, a lo largo de su trayectoria hizo diversas giras por más de seis décadas además de que escribió, junto al cantante y compositor Brian Wilson, grandes éxitos como “Good Vibrations”, “California Girls”, “I Get Around”, “Help Me, Rhonda” y “Fun, Fun, Fun”, entre otros.