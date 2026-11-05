El mítico evento global Ozzyfest llegará a México por primera vez en 20 años de historia. — Este jueves se hizo oficial uno de los anuncios más esperados para los fans del rock y el heavy metal… Pues es una realidad que el mítico festival Ozzyfest llegará a la Ciudad de México y los seguidores del ya fallecido Ozzy Osbourne no podrían estar más felices de poder formar parte de esta edición para 2027.

Este festival de música se estará celebrando por primera vez en México y será el Estadio GNP de la CDMX el recinto que albergue este evento, mismo que estará celebrando 30 años de historia y que romperá 12 de inactividad, por lo que parece ser que será un concierto que promete marcar un antes y después, y para buenas noticias de los fans, esta lanzará esta semana una venta de boletos “early bats” o sea, más baratos que una vez que se revele el cartel oficial.

Ozzyfest 2027 en el Estadio GNP de la CDMX anuncia fechas

Esta mañana el festival confirmó que la edición en México se estará llevando a cabo el sábado 18 de septiembre de 2027, por lo que el público azteca ya espera con ansias esta tercera fecha mundial, pues la primera será el 10 de julio en The National Bowl de Reino Unido y la segunda en el Glen Helen Amphitheater de California el 11 de septiembre.

OZZFEST, the iconic global touring hard rock music festival launched more than 30 years ago by Ozzy and Sharon Osbourne, will return in 2027 with three historic stops: the UK (Milton Keynes), U.S. (San Bernardino, CA) and for the first time ever in Mexico (Mexico City). pic.twitter.com/PomWzJUxJO — OzzFest (@TheOzzFest) November 5, 2026

Tras este anuncio, la viuda de Ozzy, Sharon Osbourne señaló que “El Príncipe de las Tinieblas” fue “fue el primero en lanzar su propio festival de metal viajero”, por lo que se espera que las bandas headliners sean las mismas en cada edición, prometiendo un cartel histórico.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Ozzyfest 2027 y cuál será su precio?

De acuerdo con la publicación del evento, será este viernes 06 de noviembre que las entradas de los tres festivales estarán a la venta en punto de las 10:00 am de la hora local a través de la plataforma de TicketMaster, por lo que esta podría ser tu única chance de poder adquirir tus entradas a un precio más accesible.

De momento no se ha compartido el precio oficial de los boletos aunque tomando en cuenta ediciones pasadas como el último celebrado en Tokyo en 2015 donde estuvieron bandas como, Korn, Ozzy Osbourne, Evanescence, Black Label Society, Bullet for My Valentine, Jane’s Addiction, Of Mice & Men, VAMPS, One Ok Rock, SiM, Fear, and Loathing in Las Vegas, Babymetal, estas podrían tener un costo aproximado a los $1,800 pesos mexicanos (por día), aunque tomando en cuenta el tiempo que ha pasado, se estima que podría ser que cada entrada cueste al menos $2,300 pesos.