Entre los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026, como en otras ediciones de estos premios, destacan los nombres de Pepe Aguilar y Christian Nodal. Pero, aunque se encuentran entre los nombres mejor conocidos de artistas nacionales y ya tienen historia con la Academia de la Grabación, en esta ocasión regresarán a casa con las manos vacías.

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Antes de comenzar la ceremonia de los Grammy Latinos 2026, ya se dieron a conocer los resultados de la categoría donde competían Pepe Aguilar y Nodal (una práctica normal, considerando la gran cantidad de premios que se otorgan y el tiempo limitado de ceremonia). Tanto el intérprete de “Por mujeres como tú” como el esposo de Ángela Aguilar se quedaron sin el gramófono en su categoría.

Ambos estaban nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Pepe Aguilar con “Mi suerte es ser mexicano II” y Christian Nodal con “Bandera blanca”. La ganadora en la categoría, no obstante, fue Camila Fernández, con “La Fernández”.

En otras categorías de música regional, los integrantes de la familia Aguilar no figuraron. Entre las categorías donde podían entrar se encontraba Mejor Canción Regional Mexicana, donde en 2026 ganó el tema “No capea”, de Xavi y Grupo Frontera; cabe mencionar que el mexicano Édgar Barrera es uno de los compositores de la canción y con su triunfo de hoy se ha convertido en el mayor ganador de los Latin Grammy.

Ángela Aguilar reacciona al triunfo de Camila Fernández en los Latin Grammy 2026

En varias ocasiones los principales exponentes del regional mexicano han mostrado el apoyo que existe entre ellos y este jueves 12 de noviembre no fue la excepción. Poco después de darse a conocer el triunfo de Camila Fernández en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, Ángela Aguilar reaccionó con un “me gusta” en la cuenta oficial de Instagram de los Latin Grammy.

Aunque competían en la misma categoría, este apoyo de Ángela demuestra que entre la familia Aguilar y los Fernández existe apoyo y admiración.

Cuántos Latin Grammy han ganado Pepe Aguilar y Christian Nodal

El patriarca de la familia Aguilar tiene en su historial 4 triunfos en los Latin Grammy y 21 nominaciones en total. Ha ganado por Mejor Álbum de Música Ranchera todas las veces: en 2006, 2007, 2012 y 2014.

Por su parte, Christian Nodal ha ganado 7 veces y estado nominado en 17 ocasiones. La última vez que triunfó fue el año anterior, en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.