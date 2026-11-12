La música latina y de la India protagonizaron uno de los momentos más llamativos de los Latin Grammy 2026, luego de que el cantante indio Diljit Dosanjh sorprendiera al público al compartir escenario con Daddy Yankee para interpretar “POKITO”; una reciente colaboración musical que unió a dos culturas completamente diferentes. Como era de esperarse, el momento rápidamente llamó la atención de los espectadores, quienes comenzaron a cuestionarse sobre la carrera y otros trabajos previos del cantante; pues se trata de una de las más grandes superestrellas de la India.

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¿Quién es Diljit Dosanjh? Así ha sido su trayectoria

Nacido el 6 de enero de 1984 en Dosanjh Kalan, una localidad en el estado de Punyab en la India, Diljit Dosanjh destaca por ser un cantante, compositor y actor con gran renombre en la música punyabí, que es un estilo regional que combina sonidos tradicionales de la India con elementos populares del hip-hop y el pop.

El artista comenzó con su carrera musical desde muy temprana edad. Con tan sólo 16 años lanzó su primer álbum de estudio, desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer hasta convertirse en un fenómeno dentro y fuera de su país. Un claro ejemplo de ello es su reciente colaboración con Daddy Yankee: POKITO. Además, en 2023, se convirtió en el primer artista punyabí en presentarse en Coachella, mientras que en 2024 hizo su debut en el show de Jimmy Fallon.

Aunado a su faceta como cantante, Dosanjh también cuenta con una trayectoria considerable en el cine. A lo largo de su trayectoria, ha participado en producciones de Punyab y Bollywood, como “Udta Punjab” (2016) y “Amar Singh Chamkila” (2023).

Diljit Dosanjh se une al homenaje de Daddy Yankee como “Persona del Año”

La participación de Diljit Dosanjh en los Latin Grammy fue parte del homenaje a Daddy Yankee, quien recibió el reconocimiento de Persona del Año 2026 por parte de la Academia Latina de la Grabación. A través de este galardón, se reconocen las casi tres décadas de trayectoria artística del reguetonero, así como su influencia e impacto en la industria musical, especialmente el género urbano.