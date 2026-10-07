Robbie Williams HOY en la Ciudad de México: accesos, horario de apertura y posible setlist de sus conciertos el 07 y 08 de octubre

Este miércoles y jueves 7 y 8 de octubre los fans mexicanos podrán disfrutar del show que ofrecerá el cantante británico Robbie Williams en el Palacio de los Deportes, donde ofrecerá dos conciertos consecutivos como parte de su Britpop World Tour.

El regreso del intérprete de “Angels” ocurre después de su paso por Colombia, Perú, Chile y Argentina. Antes de llegar a México, Williams ofreció varias presentaciones en Buenos Aires, por lo que su repertorio para los shows de la CDMX ya da algunas pistas de lo que podrían escuchar los asistentes.

¿Qué canciones podría cantar Robbie Williams en el Palacio de los Deportes?

Aunque el setlist definitivo de cada concierto podrá conocerse durante su presentación sus más recientes espectáculos se ha escuchado en su lista de interpretaciones cargada de clásicos que han marcado su carrera, entre los temas que formarían parte de su presentación aparecen: “Let Me Entertain You”, “Rocket”, “Rock DJ”, “Strong”, “Supreme”, “Love My Life”, “Better Man”, “Something Beautiful”, “Millennium”, “Come Undone”, “Kids”, “She’s the One”, “My Way”, “Feel” y “Angels”.

Además, Williams ha demostrado que puede modificar parte de su repertorio durante la gira. En Argentina incluso sorprendió al público con una interpretación de “De Música Ligera” de Soda Stereo, por lo que los fans mexicanos podrían llevarse alguna sorpresa.

¿A qué hora es el concierto de Robbie Williams en CDMX?

Las puertas del Palacio de los Deportes están contempladas para abrir a las 18:00 horas. Sin embargo, existen diferencias entre los reportes sobre el espectáculo previo. Asimismo, ha circulado información que para este show podría contar con la participación de The Lottery Winners, una banda británica de indie pop integrada por Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd y Joe Singleton.