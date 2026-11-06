Azteca 7 tiene preparadas para ti las mejores transmisiones, desde partidos en vivo, hasta películas y series, y en esta ocasión toca el momento de disfrutar uno de los eventos masivos de rock más importantes de los últimos años: Rockland, espacio que reúne a más de mil músicos para que todos a una sola voz disfruten de los clásicos del género que marcó y marcará a muchas generaciones.

Podrás ver este evento ÚNICO en su especie hoy viernes 06 de noviembre en punto de las 11:00 p.m. a través de la transmisión del canal Azteca 7, para que disfrutes el inicio del fin de semana con los mejores covers de los clásicos del rock tanto en inglés como en español.

¿De qué trata Rockland y por qué es tan importante?

Rockland reúne a la banda más grande de rock de América Latina, con poco más de mil integrantes, en donde entre guitarristas, bateristas, coristas, bajistas y demás cantan y tocan al unísono clásicos del rock.

Esta banda interpreta grandes éxitos de bandas que marcaron generaciones tales como Caifanes, Fobia, El Tri o Moderatto hasta AC/DC o Guns N’ Roses.

¿Qué invitados ha tenido Rockland?

Las ediciones de Rockland tienen muchas sorpresas y entre ellas se encuentran los invitados sorpresa que han tenido a lo largo de sus diferentes ediciones, y estos invitados van desde nacionales hasta internacionales, pilares importantes del rock a lo largo del mundo.

Tal es el caso de Gilby Clarke de la agrupación de Guns N’ Roses, también Bruce Kulick de Kiss, también Alex Lora de El Tri o Kenny de Kenny y los Eléctricos.

En esta quinta edición de Rockland (2026) los invitados no se hicieron esperar, teniendo en el escenario a: