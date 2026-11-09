Olivia Dean se ha convertido en una artista que parece estar entrando en la mejor época en su carrera musical, después de deslumbrar en los Premios Grammy del 2026 ganando como Mejor Nueva Artista, ahora es nombrada por Apple Music como la artista del año, siendo la primera artista británica en lograr este nombramiento en la plataforma de música.

Our 2026 Artist of the Year Olivia Dean ✨ Listen to her Radio Special now. https://t.co/fqzvv4AxO3 pic.twitter.com/Ka4PM4ZdrE — Apple Music (@AppleMusic) November 9, 2026

Y si aún no te has dado el tiempo para escuchar la música de Olivia Dean te dejamos una recomendación de 6 canciones para que conozcas el estilo, género y un poquito de la discografía de la cantante de 27 años:

It Isn’t Perfect But It Might Be: Esta canción forma parte del soundtrack de Bridget Jones: Mad About the Boy, y explora entre muchas cosas el duelo, la superación del mismo y el deseo de abrir el corazón a nuevas posibilidades. Man I Need: Una de las canciones que catapultó a Olivia Dean a la fama que goza hoy en día, en donde habla de hacer límites claros entre lo que quiere y merece en sus relaciones amorosas. Dive: La letra de esta canción navega entre el temor de vivir decepciones amorosas, y la decisión final de la cantante de ‘sumergirse’ por completo en una nueva relación, dando un salto de fe. Ok Love You Bye: Olivia Dean explicó que esta canción la hizo después de tener una discusión de su pareja, y relata en ella la decisión de aceptar las imperfecciones de la otra persona sin que esto signifique no dejar claro la necesidad de la empatía. So Easy (To Fall in Love): La canción surgió a partir de las experiencias de los amigos de Olivia Dean en el amor, donde se preguntaban constantemente si serían lo suficiente para otra persona. Lady Lady: La propia cantante ha explicado que la letra surge y es una oda a la madre naturaleza, al universo, y a aceptar el plan que tiene para ti, a dejarte llevar por donde la vida te pida ir.

¿Por qué Olivia Dean fue nombrada Artista del Año por Apple Music?

Apple Music, a través de su comunicado, destacó que Olivia Dean no ha dejado la lista de top 100 de la Daily Music desde el 2025, año en el que lanzó su álbum The Art Of Loving.

Además aplauden la esencia de las canciones que lo conforman, un álbum lleno de soul y pop característico de los setentas, y comparando sus ritmos con artistas del calibre como Sade, Lauryn Hill y Prince.

“Olivia Dean no solo hizo el mejor album de soul que escuchamos este año. Ella argumentó que la sinceridad sigue siendo lo más radical que una artista puede ofrecer. Y eso es lo que la hace artista del año en Apple Music”, cita el comunicado.

¿Qué premios tiene Olivia Dean hasta el momento?

Olivia Dean ha tenido un gran año este 2026, gracias a su album The Art Of Loving, entre lo más destacado se encuentran: