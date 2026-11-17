¡Llegó el día para los fanáticos de los videojuegos! Este martes 17 de noviembre se dieron a conocer las nominaciones de The Game Awards 2026, donde Geoff Keighley dará a conocer los títulos que buscarán llevarse uno de los premios más esperados de la industria.
Te puede interesar: OFICIAL, The Game Awards 2026 se transmitirá por Disney +: ¿Cuándo y a qué hora ver la ceremonia de premiación?
La ceremonia de premiación donde se conocerá a los absolutos ganadores se realizará el próximo 10 de diciembre en Los Ángeles.
Entre los títulos que destacan en las distintas categorías se encuentran Grand Theft Auto VI, Resident Evil Requiem, Phantom Blade Zero y The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Además, las adaptaciones de videojuegos también tienen su espacio como: Fallout temporada 2, Mortal Kombat 2 y The Super Mario Galaxy Movie, que compiten por el reconocimiento a Mejor Adaptación. La lista de más de 20 categorías cuenta con nominaciones para juegos independientes, multijugador, música, narrativa y experiencias familiares.
Entre los títulos que máss destacon en estas nominaciones se encuntran: Grand Theft Auto VI con 8 nominaciones, después le siguen Control Resonant y Resident Evil Requiem con 6 postulaciones cada una y finalmente Phantom Blade Zero logró obtener 5.
A continuación te presentamos la LISTA COMPLETA de nominaciones, categorías y titulos que luhcan por llevarse la victoria.
Juego del año
- 007: First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor dirección de juego
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Mejor narrativa
- 007: First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
Mejor dirección artística
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Mouse: PI for Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor banda sonora y música
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mejor diseño de audio
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- Star Wars: Galactic Racer
Mejor rendimiento
- Angela Sant’Albano, Resident Evil Requiem
- Liam McIntyre, Wolverine
- Manni L. Perez, Grand Theft Auto VI
- Patrick Gibson, 007: First Light
- Rahul Kohli, Saros
Juegos de impacto
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life Is Strange: Reunion
- Lily’s Word XD
- Mixtape
Innovación en accesibilidad
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel’s Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Mejor juego en curso
- ARC Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
El mejor soporte de la comunidad
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
Mejor juego independiente debut
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Silver Pines
El mejor juego para móviles
- Arknights: Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
El mejor juego de realidad virtual/aumentada
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
El mejor juego de acción
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
El mejor juego de rol
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
El mejor juego de lucha
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invincible VS
- Marvel Tōkon: Fighting Souls
- MY HERO ACADEMIA: All’s Justice
El mejor juego familiar
- Big Walk
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Mejor juego de simulación/estrategia
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokémon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars Zero Company
Mejor juego de deportes/carreras
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
Mejor multijugador
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
Mejor adaptación
- Cyberpunk: Edgerunners, Season 2
- Fallout, Season 2
- Mortal Kombat II
- Resident Evil
- Super Mario Galaxy: La película
Mejor creación de usuarios
- A Dream of Silence: ReVamped
- Create Aeronautics
- NoPixel V
- Star Wars: Droid Tycoon
- TTK
Creador de contenido del año
- CDawg
- Cellbit
- IShowSpeed
- Lilsimsie
- ohnePixel
Mejor atleta de deportes electrónicos
- Chovy
- Donk
- Erde
- Yatoro
- Zywoo
El juego más esperado
- Fable
- Final Fantasy VII Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil Veronica
- The Witcher 4